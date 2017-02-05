反击! 美国司法部提起上诉 特朗普：为了国家安全，将胜诉！
据美国有线电视新闻网2月5日报道，美国司法部周六就特朗普“禁穆令”的行政命令遭暂停执行正式上述联邦上诉法院。
当地时间2月3日傍晚，美国华盛顿州西区联邦地方法院法官罗巴特签署临时禁令，裁定在全美范围内暂停实施特朗普有关限制难民和移民入境的行政命令。
华盛顿州西区联邦地方法院冻结特朗普“禁穆令”后，美国国土安全部随即对外公布该部门已经全面暂停执行“禁穆令”。同一天，美国国务院也宣布，因为“禁穆令”而临时失效的赴美签证重新生效。
美国总统特朗普说，司法部将赢得上诉。
“我们将胜诉。为了国家安全，我们将胜诉，”他对记者们说。
较早前，特朗普通过自己的社交媒体发言说，罗巴特认定“禁穆令”违宪的判决荒谬，形同于瘫痪了整个美国地执法部门，并宣告要推翻这项判决。
特朗普上月27日签署行政命令，限制难民和移民入境。根据这份行政命令，美国将在120天内暂停所有难民入境；在90天内暂停伊朗、苏丹、叙利亚、利比亚、索马里、也门和伊拉克等7国公民入境。
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