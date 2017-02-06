新加坡总统选举改为今年9月举行
新加坡下一届总统选举将于今年9月举行。
总理公署部长陈振声今日在国会上为总统选举修正法案进行二读辩论时，宣布该消息。
以往的总统选举投票日一般都于8月份最后一个星期举行，以保证选举过程是在时任总统任期内——于8月31日结束——举行。
据亚洲新闻台网报道，日期修订并不需要更改法律，而政府仅是提早宣布，以让未来的候选人了解这些变化。
至于为什么要更改日期，陈振声解释道，日期的修订是为了保证选举不会与国庆庆典期间举行。
他指出，以2011年为例，当时的选举令是于8月份的第一个星期发出，竞选活动是在国庆日不久后举行，正好撞上了为期一个月的国庆庆祝活动。
对于接下来的总统选举，他表示，政府将于8月尾、在陈庆炎总统任期结束之前，发布选举令。
往后的总统选举，也将在国庆期间之外举行。
陈振声表示，在时任总统任期结束之后、新任总统上任之前的一段时间，新加坡宪法允许有一位代理总统暂任职务。代理总统将是总统顾问委员会主席；如果他无法担任，则由国会议长担任。
另外，立法的变革要求有更长的时间评估潜在的总统候选人。而选举时间的变化也正好满足了这个需要。
根据该法案的拟议修改，潜在候选人申请资格证书（COE）的最后期限将延长至选举令发出后的5天——此前的期限为3天。这将给予候选人更多时间准备他们的申请。另外一个拟议修改则是，将提名日延长至选举令发出至少10天之后——目前为5天之后。
另外，政府将不再为总统选举划定竞选集会地点。但候选人可以向警方申请准证，以举行竞选集会。
同时，陈振声也表示政府鼓励候选人使用各种接触选民的平台和管道。
据引述，他说：“在上次民选总统选举里，电视不仅有个人竞选广播，也有论坛。”
因此，他指出，为协助候选人接触选民，政府会增加候选人的电视广播时间，并将探讨例如电视辩论和广告等不同方式。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost