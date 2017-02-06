PM2.5增老年妇女痴呆风险：新研究
根据加利福尼亚南部大学科学家负责并于本周发表的一项研究，生活在细颗粒物——也就是中国空气污染物中常见的那种物质——浓度较高地区的老年妇女罹患痴呆症（包括与阿尔茨海默症相关的痴呆症）的风险可能要大得多。
据美国《纽约时报》网站2月4日报道，这项由加利福尼亚南部大学研究人员主导的研究发现，生活在细颗粒物浓度超过美国环境保护局规定限度的地区的老年妇女，其总体认知能力衰退的几率要高出82%，罹患痴呆症的几率要高出92%。
研究报告称，如果将研究结果换算成普通人群的比例，那么高达21%的痴呆症病例可能与空气污染有关。
该研究报告刊登在英国《自然》周刊旗下的《转化精神病学》杂志上。
细颗粒物也就是PM2.5、即直径小于等于2.5微米的颗粒。它可深入肺部并渗透到血液中，是中国有毒空气中最具破坏性的成分。中国大部分细颗粒物来自燃煤发电厂，但也有很大一部分是由汽车产生的。
这项研究在其他方面也与中国有很强的关联性。中国是世界上老年人口数量最多和增长最快的国家之一。据世界银行统计，中国14亿人口中65岁及以上人口占10%。
加利福尼亚南部大学网站刊登的研究报告称，PM2.5通过鼻子进入人体，然后可深入大脑。
研究报告的作者之一凯莱布·芬奇教授说：“大脑中的细胞将这些颗粒当作入侵者，产生炎症反应。随着时间的推移，这些颗粒似乎加剧了阿尔茨海默症的恶化。”芬奇教授在加利福尼亚南部大学戴维斯老年医学学院工作。
他还说：“虽然空气污染与阿尔茨海默症之间的联系是科学研究的新领域，但我们现在有证据证明，空气污染一如烟草，对正在老化的大脑是危险的。”
具有APOE4基因变体的妇女受高浓度空气污染影响的可能性更高，APOE4基因变体会提高患阿尔茨海默症的风险。
越来越多的研究关注空气污染造成的长期健康影响。20世纪90年代在洛杉矶开展的研究（研究结果发表在美国《新英格兰医学杂志》周刊上）表明，长期暴露在高浓度空气污染环境下的儿童的肺会遭受永久性损伤。
哥伦比亚大学的研究人员发现，胎儿期暴露在空气污染环境下可能导致儿童焦虑、抑郁和注意力障碍。
2016年2月，一个由美国、加拿大、中国和印度科学家组成的团队称，他们发现2013年空气污染导致550多万人过早死亡，其中包括中国的160万死亡病例和印度的140万例。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost