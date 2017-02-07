给抗生素“增压”可杀死超级细菌
英国《每日邮电报》报道，研究人员发现，用一种足够强大的药物可以撕碎细菌，从而将其杀灭。
通常来说，抗生素会与细菌细胞结合以摧毁它们，就像钥匙插进门锁。
细菌形成抗药性后就好比换了门锁，钥匙无法使用。
但研究人员发现，一种药物能对细菌施加及其强大的力量，可以“把门从铰链上扯下来”。
这项在伦敦大学学院开展的研究着重分析了万古霉素和奥利万星，前者是治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）的最后手段，后者是改良版万古霉素，用于对付复杂的皮肤感染。
研究人员发现，奥利万星强行进入抗药细菌所用的力量是万古霉素的1.1万倍，尽管二者使用相同的“钥匙”。
奥利万星在15分钟内就能杀死细菌，而万古霉素需要6至24小时。
研究报告的第一作者、伦敦大学学院的约瑟夫恩杰吉拉博士说：“有些抗生素的力量极大，相当于把门从铰链上扯下来，可以即刻杀死细菌。我们的研究显示，奥利万星产生的力量可以把细菌撕碎。我们的发现不仅有助于设计新的抗生素，还可以改良现有产品，攻克抗药性的问题。”
他解释说，奥利万星的分子聚合得非常紧形成分子团，它们能钻破细菌表面，将其撕碎并杀死。
科学家正在寻找有类似特点的其他抗生素，以研制能击败超级细菌的“新一代”药物。日趋严重的抗药性危机已经使医疗界紧张不安。
美国疾病控制和预防中心把细菌对抗生素产生耐药性当做当代最紧迫的公共卫生威胁之一。联合国去年召开的某次峰会也称这一威胁不亚于埃博拉和艾滋病病毒扩散。
抗药性增强由几大因素推动，包括过量开药、开错药方和药量以及把抗生素用于农业。
有报道称，一些细菌甚至能抵抗粘菌素等作为“最后手段”的抗生素，而超级细菌甚至能释放诱饵分子，以逃避被药物杀死的命运。
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