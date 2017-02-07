全球大企业看好清真市场前景
日本《富士产经商报》6日报道，从餐饮连锁店到市场品牌、乃至化工企业，各个领域都对目前占全球人口四分之一的穆斯林的购买力持欢迎态度。
遵循伊斯兰教戒律生产的食品获得“清真”认证一事已广为人知，而生产指甲油等化妆品或者洗发水等日化产品的企业也正在谋求获得类似的认证，以便在伊斯兰教世界扩大市场份额。
欧洲清真认证机构之一清真食品质量控制协会的德国分部负责人阿卜杜拉视察巴斯夫公司在德国西部城市杜塞尔多夫兴建的工厂时，就肥皂、洗发水、护发素等产品的成分与企业负责人交换了意见。
清真产品不仅禁止使用酒精和含动物成分的原料，还必须隔离所有被伊斯兰教视为不洁的物质和生产线。阿卜杜拉说：“我们对企业从最开始采购原料一直到制造完成的最终阶段的所有环节都进行监管。企业在不向我们报告的情况下是不能更换供货商的。”
巴斯夫四年前从该机构取得了化妆品原料的清真认证。目前，巴斯夫生产的所有清真认证资质的用于制造洗面奶、沐浴露和家用洗涤剂的化学原料总计有145个品种。据该机构介绍，在全球最大的穆斯林市场印尼等国，对于西方国家产品的需求正在上升。
据美国皮尤中心的调查，全球穆斯林人口已达到16亿，占人口总数的四分之一，到本世纪末预计将超过基督教人口。英国特克纳维奥公司预计，今年清真化妆品市场规模将达270亿美元，到2019年进一步增至390亿美元。咨询公司穆斯林市场负责人沙菲克则认为：“这一市场未来将有飞跃式增长。”
清真产品涉及众多领域，并不只有遵循伊斯兰教义处理过的肉制品，还包括那些按照清真标准制作的鹅肝酱和葡萄酒（不含酒精且不使用任何伊斯兰教禁忌原料）。英国大型零售企业约翰路易斯百货就销售带有头巾的适合穆斯林女性穿着的校服，优衣库也销售包含头巾在内的专门面向穆斯林女性的系列服装。
法国快餐连锁店Quick虽然在去年被美国汉堡王公司收购，但在穆斯林居住集中的地区经营的50家分店仍然继续提供清真菜单。
英国玛莎百货因为出售面向穆斯林女性的泳衣“布基尼”遭到批评。这种覆盖全身的泳衣曾被戛纳、尼斯等法国部分地方政府下令禁止穿着而引发争议，但玛莎声称其产品已经销售一空。美国玛雅化妆品公司正在生产一款具有透水性的指甲油，这对于礼拜前必须净手的穆斯林来说非常重要。
以穆斯林为受众的网站和脸书等社交媒体上的口碑虽然对提升上述产品在英国和中东地区的销售额作出贡献，但玛雅化妆品的联合创始人尤尼斯说：“普通美国人把清真认证视为一种污点。”
作为全球穆斯林人口最多的国家，印尼计划到2019年要求全国所有食品、饮品和其他消费品都有义务取得清真认证。法国化妆品牌欧莱雅在当地工厂生产的“卡尼尔”品牌的大部分产品据说都已取得了清真认证。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost