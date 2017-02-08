中国外长答复南海问题：建议美国重温二战史
正在访问澳大利亚的中国外交部长王毅在回答记者问题时说，建议美国重温二战史。
王毅于当地时间7日，与澳大利亚外长毕晓普举行第4轮中澳外交与战略对话，并随后出席记者会。
记者会上，澳大利亚记者询问中美是否会在南海发生军事冲突、中国有何信息想要传递给美国。
就此，王毅回答说：“我只想给美国朋友一个建议：重温一下二战历史。”
他指出：“《开罗宣言》和《波茨坦公告》明确规定，日本必须将所窃取的中国领土归还中国，这其中就包括南沙群岛。1946年，当时的中国政府是在美国方面的协助下公开依法收复被日本侵占的南沙群岛，恢复行使主权。”
“后来中国周边一些国家以非法形式占据部分南沙岛礁，这才产生所谓南海争议。”
“对此，中方始终坚持通过直接当事方对话协商，依据历史事实和国际法加以和平解决。这一立场今后也不会改变。”
此前，美国国务卿蒂勒森在参议院听证会上表示，不应允许中国进入其在南海建立的岛屿。而白宫也誓言要在战略航道上捍卫“国际领土”。
但是，美国国防部长马蒂斯于上周建议南海问题应以外交为优先。
对于马蒂斯的言论，王毅表示，“我们重视美国新任防长马蒂斯近日强调应通过外交努力解决南海争议的表态”。
王毅说：“中国与东盟国家正在加快推进‘南海行为准则’磋商”，而域外国家应“积极支持地区国家维护南海和平稳定的努力”。就此，他将马蒂斯的言论描述为“域外国家的正确选择”。
路透社指出，中国对大部分南海水域宣称主权，而台湾、马来西亚、越南、菲律宾和文莱都分别对部分水域又主权宣称。该水域是战略水道之一，并拥有丰富的海产、以及石油和天然气资源。
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