说好AA制聚餐朋友都闪了 男子爬树逃单摔成重伤
4日晚，大足区一起车祸逃逸警情，竟然牵出一起难以启齿的隐情……
朋友聚餐说好AA，可一个个离开了，就剩他一人。熊某意外成为买单者，面对约1000元餐费，熊某犯了难，因为身上钱不够。
熊某怎么又成了车祸逃逸案的受害人呢？
报警：被车撞了
2月5日早上7时许，家住大足区棠香街道的王女士，来到大足区公安局交巡警支队报警称，丈夫熊某于当日凌晨在大足区北环路被一辆出租车撞倒，出租车逃离。熊某被120救护车送往医院，初步诊断为盆骨粉碎性骨折，全身还有多处轻伤。
民警询问王女士为何未及时报警，王女士答复称，“我老公都被撞得这么严重了，他没法报警，我到医院忙得晕头转向，听我老公说了情况就立即过来了。你们快点把逃逸的抓到！”
民警随后当面向熊某了解到，由于事发突然，他未看清肇事出租车的车牌和其他特征。
事发时间与报案时间有较大跨度，且当事人无法提供相关证据，这给民警调查带来很大困难。民警调阅事发路段卡口信息，发现事发地点恰巧位于两段监控之间的盲区，根本看不到熊某被撞时的情况。为收集更多线索，民警将排查范围扩大至公路两侧的私人监控。
蹊跷：树上坠落
“快看，快看，这里有个人怎么从树上掉下来呢？”办案民警在事发路段一侧火锅店的视频监控中发现，熊某遭遇交通事故的时间点，正好有一名男子从公路旁边的行道树上跌落到了公路上。民警再仔细观察，发现视频中的男子正是交通事故当事人熊某。
民警查看前后时段视频监控，并未发现熊某被车碰撞的影像。民警确认熊某所谓被出租车碰撞造成的伤情其实为坠落产生。
得知事情真相后，民警立即通知王女士来到交巡警支队，播放了视频监控。“这是怎么回事呢？我老公怎么是从树上掉下来的呢？”王女士也十分吃惊。
真相：为了逃单
民警找到熊某并对其进行劝告，熊某最终说出了事情真相。
4日晚，熊某和朋友在某餐馆二楼吃晚饭，说好大家AA制。吃到最后，朋友们称有事陆续离开了餐馆。“一大桌人吃饭，没想到最后我来结账，我估算了一下，餐费接近1000元钱。”熊某没带够钱，不敢从一楼服务台路过，便想趁二楼包间没人，沿着窗户边的行道树溜走。
“我爬上树，都准备往下爬了，没想到行道树树干太细。‘咔嚓’一下，我就掉到公路上了。”
熊某摔得够呛，慢慢爬到路牙坐着。几分钟后，有路人询问熊某情况，熊某不好意思说实话，便谎称被出租车撞倒。熊某被送到医院后，向妻子也说了假话，没想到王女士性急，非要找到交巡警报警。
“遇到这样的事情，谁都要面子是不？也不敢给妻子说实话，如果妻子晓得真相，估计再也不同意我和朋友去聚餐了。当然更不想让那群朋友知道……”熊某解释自己撒谎的原因。
民警对熊某进行了严肃的批评教育，熊某也主动承认了错误。由于熊某重伤住院，民警对其谎报警情的违法行为未予追究。
熊某至今也没有让家人把自己受伤的真相告知那群聚餐的朋友，他的妻子也主动去餐馆结了账。
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