新加坡人不太能接受人工智能融入教育、交通 中国接受度最高
科技技术发展迅速，人工智能也逐渐融入人类的生活中，并带来便利和娱乐。
但是，对于将人工智能融入孩子的教育中，仅有43%的新加坡人热衷于此。
这是一项由商业与公共政策研究公司黑箱研究（Blackbox Research）所做的调查。
调查显示，新加坡对于将人工智能融入教育中的接受度低于亚洲国家的平均水平——58%。
黑箱研究所调查的5个国家中，新加坡的接受度仅在印度尼西亚之上，后者接受度为40%，是5个国家中接受度最低的国家。其它3个国家是日本、中国和韩国。
该调查于去年10月12月至23日之间进行，共采访了3213名成人。
在交通方面，新加坡人和印度尼西亚人同样也表现出对人工智能融合的低接受度。
根据调查，49%新加坡人和47%印度尼西亚人表示接受，但比区域平均水平的66%低了许多。接受度最高的是中国，接受度为76%。
调查报告指出：“令人惊讶的是，在接受世界上第一辆自动驾驶出租车的国家，仅有不到一半的新加坡人表示能够接受人工智能与交通运输进行整合。这显示出了7月的轻轨事件之后，对自动化交通运输的信心下降了。”
亚洲新闻台网报道，去年7月29日，轻轨列车的天线故障导致武吉班让轻轨线的列车飞快速度行驶过三站未停下。
但是，新加坡还是在继续推动这一领域的发展，其中包括放松条例以促进创新，特别是在自动驾驶领域。
昨日，新加坡国会便通过了“道路交通（修订）法案”，其中包括一个监管沙箱，允许交通部长制定新的规则，对自动驾驶车辆的试验设置时间和空间限制，为自动驾驶车辆的设计设置标准，并要求共享试验数据等。
家居和零售方面的接受度更高
但是，在家居方面，新加坡人对人工智能的融入则更能接受。
调查显示，共有74％的新加坡受访者表示愿意在家中使用这项技术。这接近于区域平均水平的80％。
中国则再次以87％的接受度领先，而韩国以79％紧跟其后。
每10个中国人，便有接近9个人（88%）愿意将家务交给机器人。日本的接受度为76%，其次是韩国的75%，而新加坡和印度尼西亚为67％。
超市类别的人工智能技术也有颇高的接受度，73％新加坡人表示能接受。
调查报告指出：“大多数亚洲国家似乎已准备好接受人工智能融入零售购物，特别是超市里的自助结账系统正在成为常态。”
总体来看，在被调查的国家中，每5个亚洲人中有不到4个表示能够接受人工智能融入他们的日常生活。而中国的接受度最高。
报告认为：“调查结果显示，人工智能在亚洲具有巨大的潜力。理论上，亚洲人一直都能快速适应新技术，而它现在看来已经准备领导世界其它地区，来拥抱更先进的技术。”
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