中国问题专家建议特朗普不要挑战“一个中国”政策、尽快启动中美对话
一个由著名中国问题专家组成的两党专门小组在一份新报告中告诫，除非美国可以找到一种与中国打交道的更有效方式，否则可能带来严重后果，其中包括可能爆发贸易战或小规模的武装冲突。
《纽约时报》报道，美国亚洲协会美中关系中心和加利福尼亚大学圣迭戈分校的全球政策与战略学院于7日发布这份72页的报告。
这份题为《美国对华政策：给新政府的建议》的报告，有些地方与这位新总统意见不一致。报告认为，白宫应当支持一项类似于跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的贸易协定，以加强与亚洲的经济联系，而特朗普已经否决了这项贸易协定。此外，报告还告诫特朗普政府，不要篡改华盛顿作出的“一个中国”政策的承诺，这明显指的是特朗普最近暗示，美国可以无视尼克松总统1972年访华后已经成为美中关系一条核心原则的这项政策。
报告敦促政府迅速采取行动，让美国在亚洲的盟友对美国的安全承诺放心。它还建议政府尽快与中国领导人启动对话，并在该专门小组认为的多个最关键的接触领域制定建设性的政策，其中包括阻止朝鲜的核武器计划。
亚洲协会学者、这个专门小组的主席夏伟（奥维尔·谢尔）说：“我们处在一个关键拐点上。”他还说：“我们对这种日益对立的关系感到担忧，而且认为就在高层磋商上投入的努力而言，美国需要加大投入。”
报告说：“单方面放弃我们长期以来的‘一个中国’政策是极其危险的，这个政策一直是美国与中国关系中的一个基石。”
加利福尼亚大学圣迭戈分校教授、专门小组的女主席谢淑丽（苏珊·舍克）说：“全面征收关税或者挑战‘一个中国’政策不是办法。我们不应当低估我们多年来取得的成果，那就是一个基本上和平的亚洲、一个庞大的出口市场和一个在诸如气候变化等全球问题上的关键合作伙伴。如果把这些打乱，那带来的就不仅是亚洲的混乱，而且还将破坏全球经济的稳定。”
并未参加这一专门小组的布鲁金斯学会高级研究员李成说，随着中国经济的发展，其能力和决心也在增大，而且认为美国打算遏制它的原有猜忌再度抬头。
随着华盛顿和北京之间的关系开始恶化，美国两年前成立了这个专门小组为下一届总统提供建议。小组成员包括美国前贸易代表查伦·巴尔舍夫斯基、美国前驻华大使温斯顿·洛德、美国国务院前官员库尔特·坎贝尔，以及奥巴马总统在亚洲问题上的特别助理麦艾文。
随着小组成员开始召开会议，一个逐渐形成的共识就是美国需要强化在与中国打交道上的决心。
这个专门小组建议政府在亚洲维持强大的军事存在，并说需要新的政策和外交工具，其中包括制裁、有关贸易争端的诉讼以及一些互惠措施。例如，如果中国限制投资或贸易，美国可能需要采取同样的举措。
专门小组说，政府应当表明其应对气候变化的决心、避免保护主义、重申“一个中国”政策、支持其在亚洲的军事承诺，并有效地持续到底。
专门小组告诫说，如果新政府改变长期以来引导美国与中国关系的基本路线，就有可能“不仅破坏双边关系的稳定，而且危及整个地区的稳定”。
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