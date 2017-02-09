人工智能炒股程序 投资全程交给机器
2月9日电，继汽车驾驶、语音识别、下棋、打牌之后，或许又有一个人类智慧领域要被人工智能攻陷了。美国硅谷一家公司让人工智能程序全程负责股票交易，据称收益已超越公司设定的内部指标。
据彭博社报道，这家名为“感知力”技术公司的联合创始人巴巴克·霍查特认为，人类进行股票交易时太容易受到情绪影响，“人类有偏见，会感情用事”。因此，他在大约10年前参与创建“感知力”技术公司，致力于训练人工智能系统学习海量数据，预测市场走势，从事股票投资。
与其他一些运用人工智能的投资公司不同，“感知力”技术公司把整个投资决策过程全部交给了机器。公司交易部门只有两名员工负责监控机器，以确保出现不可控情形时可通过关机终止交易。美国还有一些技术和投资公司也投入了大量资金用于人工智能研发，但这些公司的人工智能软件仅给出投资建议，没有最终决策权。
据报道，“感知力”公司的人工智能投资系统可以通过经验学习实现“自主进化”。公司在全球拥有数千台同时运行的机器，其独特算法创造了数万亿被称为“基因”的虚拟交易者。系统利用历史数据模拟交易，目前可在几分钟内模拟1800天的交易量，经过测试，不好的“基因”被剔除，好的“基因”被保留。
通过考验的好“基因”被用于真正的交易。公司员工只需设定好时间、回报率、风险指数等交易指标，剩下的一切都交由机器负责。
公司首席投资官杰夫·霍尔曼透露，目前机器在没有人为干预情况下掌握着大量股票，每天完成数以百计的交易，持仓期限为数日到几周。公司说机器的表现已超越他们设定的内部指标，但没有透露指标的具体内容。
随着人工智能技术的持续进步，人工智能投资成为被学术界和资本看好的领域。英国布里斯托尔大学教授克里斯蒂亚尼尼说，股票投资是十大最有可能被人工智能改变的行业之一。数据统计显示，过去５年，“感知力”技术公司是硅谷获得风险投资最多的人工智能公司，总计收到来自中国香港的李嘉诚、印度塔塔集团等投资方的1.43亿美元投资，比第二名高出约50％。
另一方面，也不是所有的投资商都信任机器，英国对冲基金曼氏金融首席科学家莱德福警告说，不应过度信任人工智能投资，该领域还远没有成熟。虽然有各种各样具有迷惑性的承诺，很多投资人的钱却有去无回。（新华社）
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