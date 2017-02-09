北京市纪委列出成绩单：严肃查处任志强
2月8日，北京市纪委书记张硕辅在十一届市纪委六次全会上的工作报告发布，报告详列2016年监督执纪问责“成绩单”，称“加大对违反政治纪律、政治规矩问题的查处力度”，报告特别指出：“严肃查处任志强公开发表错误言论问题。”
媒体“姓党”还是“姓资” 中国富豪任志强遭炮轰
任志强公开发表错误言论问题事件回放：
2016年2月19日，党员任志强针对 “媒体姓党”在其微博发表违规违纪言论，引爆舆论。
2016年2月24日至28日，中国青年网连续刊发《任志强“党民对立论”用心险恶》《任志强“党政公司论”挑战宪法》《任志强“媒体姓民论”乱国害邦》《党员任志强叫板中央必须问责》“三论一责”系列评论文章。
2016年2月28日，中央网信办责令有关网站关闭任志强微博，称任志强微博持续公开发布违法信息，影响恶劣。
2016年2月29日，北京市西城区委下发《关于正确认识任志强严重违纪问题的通知》，称将严肃按照《中国共产党纪律处分条例》，对任志强作出严肃处理。
2016年5月2日，西城区委通报：任志强严重违反党的政治纪律，给予留党察看一年处分。
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