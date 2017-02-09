突发！安徽铜陵化工厂爆炸 城市瞬间白昼
8日22时40分许，安徽省铜陵市铜官大道郊区一处铁道口附近的一家化工厂发生爆炸！顿时火光冲天，升起一朵巨大“蘑菇云”。有网友称，爆炸时天是红的，整个城市瞬间进入白昼，持续时间10秒左右!
还有人反应说，“大概在10点40左右，我在家里写作业，然后就感觉突然天空很亮，是红色的光芒，我家离发生爆炸的化工厂并不是很远，能听到很大的爆炸声。”
据铜陵市消防支队现场救援人员介绍，有两人被烫伤，目前暂无人员伤亡报告，疑似产生丙酮爆炸，可能需要处置危化品。
根据网友上传的图片及视频显示，现场损毁严重，仓库房顶被爆炸掀翻，现场有一些刺鼻的焦糊味道。仓库外的地上散落着大片整块的石棉瓦，一根水泥支柱从底部折断横在地上。工作人员称仓库用于储存材料，周顶看到仓库里还存放着许多蓝色油桶。
此外，此次发生爆炸的恒兴化工有限责任公司西临长江，东临铜官大道与市区相通，相距市中心仅4千米。而铜陵恒兴化工厂所在的地区，化工厂分布密集，安全事故多发。
据@铜陵市消防支队官方微博：请大家在事故情况未调查清楚之前，不信谣不传谣！对于刚刚发生事故，我市消防队官兵已赶赴现场救援！具体确切情况，须经官方核实无误后才能发出！
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