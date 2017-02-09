浙江医院治疗者感染艾滋病毒 因技术人员违反“一人一管”程序
浙江省中医院一名技术人员违反“一人一管一抛弃”程序，导致部分治疗者感染艾滋病毒。
浙江省卫计委官网今日发布一则声明，表示于1月26日下午接到浙江省中医院对该事件的报告。
经过调查，传染源是一名“因个人原因在医院外感染艾滋病病毒”的治疗者。该名治疗者到浙江省中医院看病。而该医院的一名技术人员违反“一人一管一抛弃”操作规程，重复使用吸管，从而造成交叉污染。
声明指出，当局已经紧急对涉及的全部治疗者进行血液筛查。
经疾控机构检测，确诊有5名感染者。
声明将此事件成为“重大医疗事故”。造成该事故的技术人员以涉嫌医疗事故罪，交由公安机关立案侦查。
另外，院长、党委书记、分管副院长、检验科主任、医务部主任、以及院感科科长也都被免去职务，作为惩戒。
声明原文：
浙江省卫计委通报一起重大医疗事故
月26日下午，我委接到浙江省中医院报告，因该院一位技术人员在某次技术操作中严重违反规程，该次操作涉及的治疗者可能存在感染艾滋病病毒风险。
我委对此高度重视，迅速成立调查处置领导小组及专家工作组，立即组织有关单位和专家开展调查和处置工作，紧急对涉及的全部治疗者进行血液筛查，并启动相关责任人调查追责工作。
经查，此次传染源为一名治疗者在治疗过程中因个人原因在医院外感染艾滋病病毒，浙江省中医院一名技术人员违反“一人一管一抛弃”操作规程，在操作中重复使用吸管造成交叉污染，导致部分治疗者感染艾滋病病毒，造成重大医疗事故。经疾控机构检测，确诊5例。
省委、省政府高度重视，主要领导对此事多次做出指示批示，要求本着对人民健康高度负责的态度，全力做好感染者治疗、关怀等工作，依法依规严肃查处责任人。
我委已组织专家根据感染者具体情况采取了规范化治疗和相应的干预措施，并责成有关单位全力做好感染者的关怀和赔偿等后续工作。同时，举一反三，在全省范围内开展医疗安全大排查，认真检查和严格规范医疗操作管理，坚决防止类似事件发生。
目前，有关部门已对省中医院相关责任人做出严肃处理：免去院长的行政职务和党委副书记职务，给予党内严重警告处分；免去党委书记的党内职务和副院长的行政职务；撤销分管副院长职务，免去其党委委员并给予党内严重警告处分；撤销检验科主任职务；免去医务部主任职务；免去院感科科长职务。
直接责任人以涉嫌医疗事故罪，由公安机关立案侦查，并已采取刑事强制措施。
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