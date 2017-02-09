代孕能解决中国人口老龄化问题吗？
法媒称，独生子女政策的结束目前尚无法保证中国人口的世代更替，《人民日报》掀起了关于代孕的讨论。这反映了当局的担忧。
据法国《解放报》网站2月7日报道，迄今为止被禁的代孕可能重振中国的出生率。不管怎样，《人民日报》3日肯定了代孕的好处，还援引专家意见作为支持。这也许是政府对这一社会话题“试温”的方法。
报道称，北京在去年就已经结束了实施40多年的独生子女政策，以对抗人口老龄化进程。自那之后，9000万对夫妇能够生二孩，而其中将近一半年龄超过40岁。这种平均高龄引发担忧。《人民日报》称，中国45岁以上女性90%没有生育能力，2015年的生育率下降至1.5，远低于人口世代更替所必需的2.1。
独生子女政策结束一年之后，成效已经看得到。2016年，中国大约有1787万名婴儿出生，比2015年增加了100万。法国全国人口研究所的伊莎贝尔·阿塔内认为，这仍远远不够：“这个数字远远低于每年多出生200万新生儿的目标”。除了猴年是中国人喜欢的生肖这一因素之外，2016年还受益于政策影响。“出现反弹很正常，因为想生孩子的数百万人抓住了这个机会，但这种情形很可能无法持久，”阿塔内强调指出。因此，远没有出现中国和外国媒体大肆宣扬的“婴儿潮”。堪萨斯大学研究员、《缺失的3000万中国女孩》调查的作者约翰·肯尼迪提出，2016年的积极数字“有部分原因在于出生登记制度的完善”。
报道称，“这些额外的出生对于中国非常严重的人口老龄化以及劳动力缺乏的状况来说，几乎改变不了什么，”阿塔内指出。尽管进行了种种努力，这个全球人数最多的国家将难以重振其人口。根据世界银行的数据，中国65岁以上人口占到了总人口的9.5%，而1965年这个比例为3.3%。到2050年，老年人将占总人口的四分之一，这个比例接近其邻国、全球人口老龄化“冠军”——日本。这种情况对经济的影响会是毁灭性的，劳动年龄（15岁至64岁）人口所占比例已经降至36%，远低于世界其他国家的53%。
报道称，即使代孕以及精子、卵子或者其他胚胎的交易得到许可，没有什么表明人口老龄化可以得到遏制。在工作时间延长、教育费用繁重以及看护机构缺乏的情况下，父母们很难有充裕物质条件来再养一个孩子。
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