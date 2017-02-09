“全球变暖被夸大”爆料引争吵
美联社7日电，2015年发布的一项关于全球变暖的研究报告使用的温度读数，引爆了一轮激烈争吵。
涉及的问题是，人们如何对几十年前收集的读数进行校正的，从而更清楚地反映现在地球气温的变化。一些排斥主流气候学的人对这些校正提出质疑，并声称全球变暖出现暂停。
通过使用另一套测量数据，一家科学刊物1月份发表的一项研究报告肯定了那些读数，再次证明地球气温在快速升高，而变暖并没有暂停。
不过美国国会一个委员会今天利用国家海洋和大气管理局（NOAA）一位退休科学家对原始数据处理方式的抱怨，宣称那些数据是伪造的——尽管这位科学家并没有这么说。
根据对包括这位退休科学家在内的20多位科学家的电话和电子邮件采访，这起所谓的科学丑闻更多的是关于数据处理的，而非不断升高的气温意味着什么。这位退休科学家上周六发表的博文重新引发了争论。
从NOAA退休的科学家约翰·贝茨在博客中说，他的上司、时任国家环境中心主任的托马斯·卡尔经常将自己的‘拇指放在刻度上’——也就是插手文件记录、科学选择和数据发布——以使人们对全球变暖暂停的观点产生怀疑，而且，他还赶在国际气候谈判前仓促在《科学》周刊上发表报告。
贝茨在昨天接受美联社采访时说，他最担心的是数据处理、记录和保存的方式，并提出了透明度和有效性的问题。他说，他为了NOAA制定了20多项重要的数据保存和处理步骤，但是卡尔没有遵守照办。贝茨说，2015年6月匆忙发表的这项研究报告似乎是为了影响当年12月在巴黎进行的气候谈判。
贝茨承认地球因人为的二氧化碳排放正在变暖，他在接受采访时说，“没有篡改数据和恶意行为发生”。然而美国众议院科学委员会和其他反对主流气候学的人，还是指责NOAA没有严肃对待陆地和海洋的温度数据。
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