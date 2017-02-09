中国将参与叙利亚重建 部分项目或给中企
俄罗斯《专家》周刊8日报道，叙利亚经济和基础设施重建工作需要上万亿美元，而北京可能成为这项巨大工程的主要参与者。
白宫发出的诸多信号表明，特朗普在叙利亚问题上准备给予普京自由行动权。当然有几个条件：俄罗斯应当铲除“伊斯兰国”组织，帮助叙利亚库尔德人，并且让伊朗和真主党离开叙利亚战场。即便克里姆林宫同意这项交易并且满足了这些条件，到时候仍然面临一个复杂的问题：在叙利亚的枪炮声平息下来之后，到哪里去筹钱在废墟之上重建叙利亚？当然，现在谁都无法算清楚需要多少开支，不过西方人士说得最多的一个大略数字是1万亿美元。
莫斯科当然没有这么多钱，部分原因在于，俄空天军自2015年秋季出兵叙利亚以来，每天至少花费300万美元。只要巴沙尔·阿萨德还在台上，富裕的海湾君主国就不会为重建叙利亚出钱。伊朗也没钱给这个盟国，由于同美国新政府关系恶化，伊朗再次面临经济困境。
不过事情也并非毫无转机，因为还有中国。北京看来既有能力也愿意为叙利亚战后重建买单。当然并不是出所有的钱，但至少是一大部分。中国对帮助叙利亚应该感兴趣。同时北京肯定会要求其他金砖国家也参与叙利亚重建工作。这一非正式组织的所有5个成员国经济快速发展，并且都是20国集团成员。5国人口总数达到36亿，占全球一半。国内生产总值之和为16.6万亿美元，占到全球生产总值的22%。
美国《国家利益》杂志认为，莫斯科也愿意让金砖国家出资。已经有人开始同大马士革就参与战后重建问题进行谈判。例如，印度重型电气公司去年夏天就曾表示要投资3亿多美元在叙利亚建一座发电站和一家冶金工厂。
北京支持和平解决叙利亚冲突的政策，认为外力推翻一国政府的做法早已不合时宜。早在1999年北约轰炸前南斯拉夫时，中国就持这一立场。北京曾两度在联合国安理会动用否决权，阻止通过法国和沙特提出的反对阿萨德政府的决议案。
北京和大马士革的双边关系始于1956年，当时叙利亚同埃及在阿拉伯世界里率先承认中华人民共和国，并向北京派出了大使。
中国曾向叙利亚出售过武器装备。1988年，中国人向大马士革提供了一批M-9导弹，从1996年起，中国又开始向叙提供军事技术。阿萨德于2004年对北京进行了正式访问，成为正式访问北京的首位叙利亚领导人。叙爆发内战时，中国是其主要贸易伙伴。其对叙贸易额甚至超过了俄罗斯。2010年中国对叙出口额为24亿美元。主要出口商品为电信器材、电子设备和重型技术装备。
中国对叙利亚的最大几笔投资涉及叙石油工业领域，中国石油天然气集团公司拥有叙利亚两家大型石油公司的大笔股权。勘探开发叙利亚油田的巨额项目被冻结，因为这些油田目前处于“伊斯兰国”组织控制之下。
在大马士革，中国使馆与美国使馆距离很近。叙利亚内战爆发五年来，中国使馆一直都在运作，使馆工作人员对叙利亚经济和基础设施重建方面的所有项目都了如指掌。《国家利益》杂志认为，重建工作的部分项目交给中国企业的可能性非常之大。
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