安倍访美备大礼 摆出“朝贡外交”姿态，欲帮美国提振就业
日本官房长官菅义伟在7日的记者会上谈到将于10日举行的安倍晋三首相与美国总统特朗普的首次首脑会谈：“通过在提升日美经济关系方面继续合作，两国可以构建起双赢关系——（首脑会谈）或将就此展开富有建设性的磋商。”
据日本《朝日新闻》8日报道，菅义伟同时宣布，麻生太郎副首相、岸田文雄外相、世耕弘成经产相三名阁僚也将一同参加首脑会谈。此次罕见地由负责经济、外交政策的主要阁僚一同前往的美国之行凸显出安倍政权重视日美关系的姿态。
政权内部也在紧锣密鼓地准备送给美国的“大礼包”。会谈中预计将提出汇集日本对美提供经济合作项目的提案。提案草案命名为《日美增长就业倡议》。据透露，首相官邸主导了草案的编制，经产省部分官员也有参与。提案项目包括铁路建设投资、机器人技术共同研发等。首相在3日的众议院预算委员会会议上强调：“我希望与特朗普总统就如何为增加美国的就业作贡献进行协商。”
日方一开始计划向特朗普解释其已宣布退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的重要性，但按官邸官员的说法，“只要一提‘T’，很可能被无视”。于是政府转变战略，准备当面摆出合作姿态，优先构建关系。
安倍以“朝贡外交（首相身边人语）”的姿态赴美也凸显出日方的危机感。因为特朗普的矛头指向的正是被安倍政权视为增长战略支柱的TPP和以大规模量化宽松为支撑的日元贬值等“安倍经济学”主要措施。就在赴美前夕，麻生副首相在7日的记者会上再次主张：“日本金融政策的目的并非诱导日元贬值。”
即便如此，特朗普仍可能要求开展双边贸易谈判并纠正美元走高的现状。因此有内阁官房官员认为，首相此行的目标或许是率先提出涵盖广泛领域的经济合作提案，在对话平台上先行设置“大框架”，“希望减少在汽车等领域对日本的伤害，避免特朗普的要求过于绝对化”。
有官员认为，在此次会谈中，日方在构建首脑个人关系之外的最大任务或许是寻找特朗普之外可以信赖的人。被列为候选目标的是政治经验丰富且在共和党内也获得极高评价的副总统彭斯。
所以日方才在私下提出，是否可设置一个由麻生与彭斯领衔的讨论经济议题的阁僚级磋商机制。此举是希望，个别问题的谈判可以从难以捉摸的特朗普本人下放到阁僚级和事务级别，形成通过充分讨论达成妥协的谈判渠道。但据政府人士透露，目前美方尚未作出任何回应，预计难以就此设想达成共识。
据西班牙埃菲社2月7日报道，白宫7日证实，美国总统特朗普本周末将带日本首相安倍去他位于佛罗里达州的马阿拉戈私人会所，并在那里会谈，以展示两国政府的紧密联盟关系。在此之前，特朗普10日将在华盛顿为安倍举行欢迎仪式。
白宫发言人肖恩·斯派塞在记者会上说：“此举显示了美国对美日双边关系的重视以及两国联盟的牢固，还体现了双方经贸关系的密切。”
东京方面称，两位领导人到马阿拉戈私人会所会谈，旨在“加深私人关系及互信”。这将是特朗普在自己的私人会所连续度过的第二个周末。特朗普团队已将该会所称为“冬季白宫”。安倍是特朗普当选后会见的第一位外国领导人。
2月10日在白宫会谈时，特朗普和安倍预计将重点讨论双边经贸关系与防务合作协定等议题。特朗普此前已决定美国将退出TPP，并批评前任政府为驻日美军承担了过高的成本。特朗普还指责东京对外汇市场进行干预，人为让日元贬值，并威胁对日本汽车厂商的产品征收惩罚性关税。他的这些言论在日本引发担忧情绪。安倍此次将对美国进行为期5天的访问。
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