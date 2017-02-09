伊万卡品牌被下架 特朗普为护女用推特炮轰
特朗普于周三推特点名批评诺德斯特龙（Nordstrom）百货公司，因为后者下架了特朗普千金伊万卡的时装品牌。
特朗普首先在私人推特账号上写道：“我的女儿伊万卡受到@诺德斯特龙不公平的对待。她是了不起的人，总是鼓励我去做对的事！这太糟糕了！”
随后，他又使用总统官方推特账户转发了该推文。
诺德斯特龙是美国高档连锁百货店。其发言人告诉路透社，该公司于1月初已将下架的决定通知伊万卡。
据路透社引述，该公司发言人说：“过去一年，特别是在2016年下半年，该品牌的销售额已经稳步下降，以至跟该品牌的合作已不具有商业意义。”
事实上，一些零售商近来选择下架伊万卡的品牌产品，是因为一个称为#GrabYourWallet的运动。该运动鼓励消费者复制与特朗普、其家人和援助者有关的产品。
据路透社指出，该话题标签于昨日在推特上的使用次数急剧增加。
在新闻发布会上，白宫发言人斯派塞将诺德斯特龙的行为描述为使针对总统女儿的攻击。
他说：“因为对他（特朗普）的政策感到担心，所以报复在他的家人身上，这个不能被接受的。而总统有权力作为一个父亲，抵抗他们。”
伊万卡品牌的发言人则没有对此做出评论。
私人商业利益切割不清 引起不满
据路透社引述，过去曾任共和党和民主党政府的道德官员指出，特朗普的推文在历任总统中是前所未见的、是极大的困扰。
小布什任内首席法律道德顾问的派特（Richard Painter）告诉路透社说：“这是为私人利益滥用公职的表现。这是因为推文中传递的信息很清晰，就是特朗普政府不欢迎诺德斯特龙。”
路透社指出，特朗普的推文也令共和党员处于为难的立场。
而此前，包括前白宫道德律师在内的一个小组曾在特朗普上任后提起诉讼，指控他允许他的企业接受外国政府的付款，因而违反美国宪法。
特朗普曾 于1月11日表示，他在任总统期间，将会把其全球商业帝国的控制权交给两个儿子，但会保留自己的所有权。
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