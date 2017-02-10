青岛一医院操作违规致9人感染乙肝病毒，1月事发却被封锁消息
山东省青岛市城阳人民医院爆发乙肝事件，引起广泛关注，9日晚间，青岛市城阳区人民政府公开回应，称这是一起因违反操作规程导致的严重医院感染事件，已有9人感染。
城阳区人民政府发布的《关于城阳区人民医院院感事件处置情况的通报》中称，2017年1月19日下午，城阳区卫计局接到城阳区人民医院报告，医院血液透析室发现9名患者感染乙肝病毒。经国家、省、市专家组现场调查，认定这是一起因该院血液透析室违反院感操作规程导致的严重医院感染事件。目前9名患者已按照专家组意见实施个体化治疗方案。
通报最后提到，已对城阳区人民医院相关责任人作出严肃处理：免去院长的行政职务和党委书记职务，免去分管副院长的行政职务和党委委员职务，免去院感科和护理部主任职务，撤销透析室主任、护士长职务。对以上人员和其他相关责任人给予党纪处分。
2月9日，国家卫计委一位不愿意透露姓名的工作人员透露，青岛城阳人民医院春节前爆出来此事后，未对外公布此事，并且封锁消息，“他们医院过年都值班监控网上舆论，所以封锁很好。”
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