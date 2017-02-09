马来西亚华人呼吁新加坡和马国政府，让中国夺标“双坡高铁”
吉隆坡消息，衔接马来西亚首都吉隆坡和新加坡之间的“双坡高铁”项目，竞争激烈。但马来西亚华人却公开力挺中国夺标。
双坡高铁（HSR）计划竞标者包括中国和日本，又牵涉到马来西亚和新加坡两国政府，竞争极为激烈。
在这关键时刻，马来西亚中华大会堂总会会长方天兴呼吁马来西亚与新加坡两国政府，考量中国的地缘政治、技术与安全、融资便利等原因，将这项计划交给中国铁路总公司（中国中铁）负责。
他指出，我国首相纳吉去年出访中国时，与中国达致将东海岸衔接铁路计划交给中国负责后，无形中已加强了双坡高铁也应该交由中国落实的助力。
“就像是全长350公里的双坡高铁一样，这项全长620公里的东海岸高速铁路计划，同样涉及到数百亿令吉的高额兴建成本，但也同样获得中国以非常优惠的条件，提供融资、技术与营运来负责和落实。”
他认为，基于马来西亚和中国一直以来保持着好邻居、好朋友与好伙伴的关系，再加上中国铁路在技术、安全、财力上都具有优势，因此其始终认为将双坡高铁交给中国中铁负责是最佳的选择。
方天兴周一率领华总领导层到吉隆坡中央车站（KL Sentral）参观中国高铁体验坊时，如是指出。
他说，华总在过去的中委会议上，已一致通过全力支持由中国集团来承建双坡高铁计划，而马来西亚的华社和华团，普遍上都持有相当一致的看法和立场，因此他希望马新两国政府能够把这些计划交由中国负责。
“这项全长350公里，仅90分钟就能从马来西亚吉隆坡到新加坡的高速铁路计划，将在今年进入关键性时刻，马新两国政府将在众多国际竞标集团中确定最终的中标方，因此我希望两国政府能够考量中国负责这些计划。”
另一方面，中国中铁驻马代表处代表杨杰在欢迎华总领导层的到访时也表示，近年来，中国在高速铁路建设和营运取得了举世瞩目的成就，实现了跨越式发展。
“截至2016年杪，中国高速铁路营业里程超过2.2万公里，占世界高铁运营总里程的三分之二以上。目前，中国中铁每天开行高速动车组超过4500列，发送旅客逾450万人次，日发送客流量更达到中国铁路总客流量的52%。”
“2016年中国高铁发送旅客近15亿人次，而高速铁路的发展改变了人们的出行方式，对国民经济和社会产生了巨大的推动作用。”
他说，中国高铁技术不仅先进、性价比高、兼容性强、适应面广，确保高铁的安全也是中国高铁所坚持的原则，甚至建设了包括高铁设备安全监控、高铁运行环境监测、高铁自然灾害预警防范等37个完善的安全防控体系，制定了严格的运营安全管理制度，以保证中国高铁拥有最好的运营安全记录。
“随着中国高铁的快速发展，中国人民已切身体会高铁所带来的便利性，中国中铁愿意与马来西亚人民共享中国高铁发展的技术成果和建设运营体验，共同推进双坡高铁的建设，并且助力马来西亚经济社会的发展。”（据光华日报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost