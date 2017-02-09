不用买车了？“共享汽车”来了！还能减少中国车辆？
过去一段时间，“共享经济”成为社会热词，以打车软件、共享单车为代表的一大批创业项目应运而生，“摩拜单车”“滴滴出行”“神州租车”“ofo”……在慢慢熟悉这些名词的过程中，人们的出行习惯也在渐渐改变。
现在，一种新的租车模式“共享汽车”也进入人们的视线。与传统的汽车租赁不同，“共享汽车”主打分时租赁的概念，随用随租，用完就还。这样一来，就可以大大提高车辆的使用效率，实现共享的理念。
尽管发展时间不短，但相比于“共享单车”，“共享汽车”的风头似乎没有那么强劲。不过，业内人士分析认为， 2017年将成为共享汽车的爆发元年。共享汽车能否像共享单车那样引爆市场？
“想开车不一定要自己买”
“买车不如租车，租车不如‘开别人的车’。”辛艺是在北京望京地区工作的白领。她的宿舍距离单位3公里，中间不通地铁。对辛艺来说，开车上下班已是家常便饭。不过在刚刚告别的2016年，她驾驶最多的并不是自己的汽车，而是一台名叫“TOGO”的共享小轿车。
下楼找辆“共享单车”，骑到最近的“共享汽车”网点，手机app按下按钮，就可以开一辆汽车去单位，是生活在北京的年轻人张冉的日常。
北京用户成先生：我是不用坐班，但是出行因为我没有摇上号，以前都是坐地铁，地铁有些地方还得换乘，还不是特别方便，当时我一搜gofun大概离家500米的地方有个点，自己拿手机app开始租，开始开车之后直接计费。用完以后还回来。
“共享汽车”更准确的说法，叫“分时租车”，用户下载app，之后上传驾照和身份证信息，审核通过后，再交一定数量的押金，消费者可以通过app查找附近的车辆，随后自助租车使用。目前国内类似的平台至少有十几家。
大多数平台都可以支持两种取车方式：
一种是他们有指定的网点，还有一种是叫“接力”，就比如说我随便停到这儿了，另外一个人在手机上摁住一个摁钮就能看到周边所有没有停到指定网点的车，他就可以选择接力，走到附近就可以把车开走，但是这个他得承担停车费，就是停车费是由你接力的这个人去承担。
随开随走，到地儿停车，还省去养车的花费和麻烦，对于打车不方便或者有限号政策的城市来说，共享汽车app得到不少消费者青睐。
业内人士也看好这种模式的未来，一度用车创始人、CEO王杨此前接受媒体采访时，甚至预期随着越来越多的资本进入这一市场，“2017年将成为共享汽车爆发元年。”gofun出行首席运营官谭奕说，从2016年3月进入北京市场至今，gofun在最初300辆车的基础上，又增加了800辆。很快在北京的二三环桥下，见到这1000多辆车，目前运营的是300辆左右。所有的都是自购车辆，独立研发，有专利的分时租赁平台。
冷思考：“共享汽车”解决出行难题真能行吗？
“共享汽车”究竟是不是下一片蓝海？还是一个有待探索的问题：一方面相比于私家车昂贵的购买和维护费用，时租“共享汽车”价格更低廉。在北京等有严格摇号和限号政策的城市，购买和使用私家车的限制很多。当人们不断增长的出行需求和日趋紧张的城市交通环境之间的矛盾日益凸显时，时租“共享汽车”确实可以为解决这一矛盾提供新的方案。
然而，“共享汽车”随之而来的问题也不少：目前投放还远不能满足市场需求，用户成先生表示，“车和网点还不够多，我有时候去的地方不固定，有些地方没有点，或者家门口没有车，还得换别的方式。”车辆维护也面临现实困难：不是自己的车，不会很爱惜，包括车是有损耗的，比自行车的损耗还大，比如油钱也不用我掏，有人就使劲踩油门，还有肇事的情况。有些车你取车前就能看出来有撞过的痕迹，刮过的痕迹，所以车况可能没有那么好。
目前看来，在上游下游技术都不是特别成熟的情况下，政府在管理、调控、探索的过程中包括我们运营商包括监管机构，都在努力的尝试去看什么样的模式对整个的市场、出行及用户都是有便利和好处的。
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