新加坡人愿意用1%年薪换取空气质量，30%表示不愿支付：调查
最近一项调查显示，新加坡人愿意奉献年薪的近1%，以保证一年内不会有跨境烟霾。
新加坡国立大学的研究人员于2月份的《环境研究快报（Environmental Research Letters）》上刊登了调查报告。报告指出，新加坡人总共愿意一年支付6.435亿美元（9.13亿新元）。
这笔数目是什么概念？报告指出，如果用于土地保护和修复，该数目将足够“对这个问题产生实质性影响”。
据《今日报》报道引述，该报告的3名作者写道：“我们的研究结果显示，新加坡人在日常生活中的空气污染、以及烟霾期间的个人健康问题，体验到了充分的负面影响，以致于他们愿意牺牲个人经济利益，以换取空气质量的改善。
跨境烟霾是东南亚地区长期存在的问题。该现象主要是泥炭地的排水、以及印度尼西亚公司和农民烧芭所致。
新加坡于2015年9月至11月经历了最糟糕的烟霾事件，污染物标准指数达到危险水平。从那时起，印度尼西亚已加强防止火灾——虽然上个月，印度尼西亚廖内省为应对森林和土地火灾而宣布了紧急状态。
据《今日报》报道，2015年的烟霾事件预计为新加坡7亿新元的损失，而研究者也指出该数据可能还未包括潜在的健康影响等因素。
上述研究是从2015年11月到2016年2月所进行，并在公共场所向390人进行问卷调查。受访者来自不同年龄层和收入群体。
受访者平均愿意为减轻烟霾贡献0.97%的年薪。
但是，30%的受访者表示并不愿意支付问卷提供的最低选项——年薪的0.05%。
报告的研究者表示，解决烟霾问题的方法之一就是为生态系统服务付费，而这可以采取富裕国家以定期付款的方式，协助土地管理和恢复的改善。
据引述，其中一名研究者说道：“印度尼西亚估计，需要21亿美元来帮助恢复（该国）200万公顷的泥炭地。他们目前只从挪威收到了5000万美元，从美国收到1700万美元。这个差额是否可以由新加坡（和该地区其它国家）填补？”
另外，非盈利组织“停止烟霾民间运动（People's Movement to Stop Haze）”于去年的调查显示，每10位受访者中，有9人表示愿意为获得认证的可持续产品支付更多，以帮助缓解烟霾。大多数人表示愿意支付多5％至10％的价格。
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