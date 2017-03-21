马来西亚儿童性侵案件数量惊人！

（马来西亚3月21日）由互联网发起的《2015年马来西亚学校儿童调查》显示，儿童被性虐待数据令人震惊！而对这一数据具有突出“贡献”的是网络，它在无形中助长强奸案高达300%！
此项调查是由马来西亚武吉安曼皇家警察总部妇女及儿童及性侵调查组，以及马来西亚一家电讯公司联办。
此项研究中，有十分之一的儿童很可能被要求上传自己的照片或者视频到互联网上。据调查，2010年至2015年期间，马来西亚通过互联网引发的强奸案增加了300％；在过去两年中，马来西亚发生的强奸案中接近80%都是涉及网络熟人，而大多数受害者为18岁以下未成年人。
根据《海峡时报》报道，私人电讯公司发言人指出，为了解决马来西亚国内越来越多的对未成年人的性虐待问题，而设立一个名为“SayaSayangSaya”互联网巡回展。
此活动旨在保护青少年免掉入“网络猎捕者”（online predators）圈套中，并提高青少年和儿童的安全意识，以免让“猎捕者”有机可乘。
此项活动也是为马来西亚的年轻人提供一个安全的平台，讨论如何安全使用互联网，并传授他们自我保护知识。
有关发言人说，由于缺乏适当的性教育以及网络世界的纷繁复杂，未成年人缺乏一定的辨别意识，很容易上当受骗。
而现在很多性猎捕者正在使用互联网和技术对受害者下毒手。
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