英媒：美国借部署“萨德”在中韩之间打入楔子
英国《金融时报》网站3月8日刊发题为《美国导弹防御系统在中韩之间打入了楔子》的文章称，部署“萨德”凸显韩国优先考虑与美国的军事和意识形态纽带，而不是与中国的经济和历史关系。
文章称，这是一个被不断发酵的历史怨恨割裂的地区，首尔的举动引起轩然大波，至今没有降温的迹象。北京认为，美国企图对中国导弹系统的动向加强雷达监视。它感到十分愤怒，为此打击报复韩国企业，叫停赴韩旅游团。韩国持反对立场的政界人士要求推迟部署导弹防御系统。
分析家们说，争议的核心在于，部署美国的末段高空区域防御系统（即“萨德”系统）给整个地区传递出什么样的战略信息。
文章认为，此举凸显首尔优先考虑与美国的军事和意识形态纽带，而不是与中国的经济和历史关系。这一方面表明华盛顿坚守对这个地区的承诺，同时也表明北京未能将首尔拉出美国的安全阵营。
目前，美国在关岛和夏威夷已经启用“萨德”，在日本和海基系统还部署了强大雷达。日本也在考虑部署“萨德”。新书《关于“萨德”的一切》的作者郑郁时（音）说：“哪个国家部署‘萨德’就意味着这个国家被纳入美日导弹防御联盟，这个联盟针对的不仅是朝鲜，还有中国。”
中国外交部长王毅警告说，部署“萨德”系统是“影响中韩关系的最大问题”。
文章称，中方认为，“萨德”反导系统的监测预警范围远远超出了半岛，危害中国的战略安全。在“火控模式”下拦截敌方目标时，“萨德”雷达的最大探测距离为800公里。然而，当进入“前沿阵地模式”以探测导弹发射时，它的探测距离要大得多。
美国康奈尔大学导弹防御专家乔治·纳尔逊·刘易斯说，这种雷达探测导弹发射的距离最远可以达到3000公里。他说：“我认为，部署这一系统加重了中国的感觉，即美国在对它进行军事包围。”
文章称，北京的反对强度让首尔措手不及。中国是韩国最大的贸易伙伴，首尔的政界人士痛苦地知道他们对庞大邻国的依赖。韩国政府承认，“正在积极考虑”向世界贸易组织提出申诉。
北京的强硬回应可能引发反弹。一开始，韩国部署“萨德”在国内是有争议的，持反对意见的政界人士提出，这件事没有遵循正当的流程。今年晚些时候预计韩国将举行选举，之后新政府多半会重新审查部署“萨德”的决定。
文章称，韩国官员打算在该国中部的星州郡构筑“萨德”阵地，这似乎表明，该系统的主要目的是保护在导弹拦截器200公里范围内的美军基地。它在保护韩国民众方面的能力有限。韩国国防部承认，首尔“超出了‘萨德’的防御覆盖范围”。即便在拦截范围内，“萨德”的有效性也受到质疑。该装备的拦截高度是40公里到150公里，因此用来对付朝鲜的短程火炮或者低角度发射导弹实际上毫无用处。
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