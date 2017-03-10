科学家算出日本人“灭绝”时间：3766年8月16日
再过1750年，真正的日本人就将彻底消失。
公元3766年8月16日或许将成为一个特殊的日子。根据日本东北大学的研究结论，到那一天，日本的人口将缩减到只有1个人。
日本的人口恶化和福利制度相互影响、恶性循环，如今已构成对日本经济最大的威胁。几乎所有发达国家都受到老龄化和高福利带来的困扰，除了香港和新加坡由于国民自己存钱养老，而没有给国家造成负担。
日本政府目前也承担着创纪录的高额负债，这使得日本可能会成为下一个希腊。
日本东北大学得出的“末日时钟”
过去二十五年来，日本的生育率一直在降低，而社会日益走向老龄化。现在，这令人担忧的趋势已经发展到了临界点，即所谓“人口定时炸弹”。一旦越过这个临界点，就会进入低支出和低生育率的恶性循环，最终导致一个又一个世代数量不断缩减，直至彻底消失。
这一末日时钟是东北大学的两位经济学家吉田浩和石垣政裕根据2014年和2015年的生育率开发出来的。2014年4月，日本有1632万儿童，而一年后，这一数字减少至1617万。他们估计，目前日本的儿童数量已经不足1600万，而且未来还只能继续减少。再过1750年，真正的日本人就将彻底消失。
日本家庭计划协会（Japan Family Planning Association）去年的一次调查发现，18岁至49岁的人当中，49.3%在过去一个月都没有过性生活了。两年前，这一比例才只有接近10%。男性和女性都表示，由于工作太累，挤占了太多生活时间，他们对性行为的兴趣正在消退。这种现象许多工业化国家都存在，但日本显然是问题最严重的那个。
日本男性有时一周会工作超过80个小时，常常没有时间或者体力去从事性行为，女性则被工作和家庭的两难局面所困。和许多工业化社会一样，日本也有许多女性尽可能延迟结婚，或者干脆就不结婚了。在工作与家庭之间，选择工作的人越来越多。
人口恶化叠加经济政策的一再失误
日本人口下滑加上不当的再分配制度导致了财政危机。如今对日本经济最大的威胁来自福利制度和人口恶化互相影响，恶性循环。
日本的福利政策并不算优厚，尤其是和欧洲国家相比。但这个福利体系还是越来越构成国家的负担。因为人口寿命越来越长而后代却越来越少。加上这个国家对任何移民，哪怕是高技术人群都怀有敌意。这意味着日本无法通过扩大人口来补偿低出生率。
几乎所有发达国家都存在老龄化和高福利的问题，只有两个地区没有受到困扰：香港和新加坡。这两个地区虽然也存在低生育率和老龄化问题，但由于国民都自己存钱养老，所以国家没有遭遇财政危机。
经济教育基金会的Daniel Mitchell认为，日本很可能成为下一个希腊。因为日本政府过去持续反复地实施凯恩斯经济刺激，导致日本如今背负了创纪录水平的债务。自上世纪80年代末日本房地产泡沫破灭以来，日本陷入长期的经济低迷，这些刺激政策没有带来经济复兴。
他还认为日本执行增值税是个巨大的错误。增值税的实施通常都会带来“印钞机”效应，政策制定者不得不一轮轮的抬高利率。欧洲上世纪60和70年代就是这种情况，如今日本又重蹈覆辙。（界面）
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