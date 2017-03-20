世界秩序2.0时代已到来：美学者
美国“智谋者”网站3月7日刊发题为《现在是否到了世界秩序2.0的时代？》的文章称，在全球化时代，没有任何东西会长期局限在本地，因此无论是计算机黑客、恐怖分子、疾病爆发还是导致气候变化的事情，一切都在全球化的传送带上，可以影响所有人。
美国外交学会主席理查德·哈斯表示，随着外交如此迅速地改变形态，是时候采纳一个新的世界秩序了。哈斯在其新书《失序的世界》中指出，与过去400年相比，世界已经进入了一个全新的国际关系阶段。我们和哈斯坐下来讨论这个问题。
“智谋者”网站问（以下简为问）：你认为我们处于一个全新的、截然不同的国际关系时代，为什么？
理查德·哈斯答（以下简为答）：这个时代的不同在于：首先是全球化的规模和步伐发生了质的改变。其次，世界上出现了各种各样的参与者或行为者，他们具备真正的能力去做事情，不管结果怎样。第三，我把它称为一个失序的世界——局面越来越杂乱或无序，但并非出于传统原因。历史上的传统原因是大国决一雄雌。但在21世纪，即使我们与俄罗斯有着不小的摩擦，大国冲突并不是世界的主要动态。
问：你认为美国全球领导地位应该在哪三个方面改变？
答：一是重新接受传统上的美国开放性——对贸易和移民的开放。贸易和移民一直是美国经济增长以及世界各地稳定的巨大力量。所以我的第一个建议就是放弃保护主义以及反对移民和难民的想法。其次，我建议恢复美国的可预测性和可靠性。这意味着支持我们的盟友，偏向于连续性而不是改变我们在世界各地的立场。默认选项是连续性而不是更改。第三点更接近于特朗普的观点——我们需要在国内重建美国的力量基础。所以我赞成公司税务改革和基础设施现代化，但是我也支持未被特朗普关注的教育改革，并且我们要控制补贴：我们必须在美国债务上做点什么。
问：哪些全球性挑战让你夜不能寐？
答：一个是朝鲜——在未来几年中它研究出如何将导弹装上核武器，并且能够打到美国的可能性。我也担忧俄罗斯在欧洲其他地方做它在乌克兰做的事情。第三，我担心中东动荡加剧。我还担心恐怖主义，担心恐怖分子拥有大规模杀伤性武器的可能性。第五件事是网络空间的持续冲突，我们的社会和经济在这种冲突面前特别不堪一击。还有一个国家也出现在我的名单之上，它就是巴基斯坦。它拥有世界上增长最快的核武库，全球一些最极端的恐怖分子藏身于此。
问：你提倡主权的概念是世界秩序2.0的一部分。可以解释一下吗？
答：主权概念贯穿于过去几个世纪的国际关系中：各国不使用武力来改变边界，各国尊重其他国家，不干涉其他国家的内部事务。这基本上是世界秩序的基础。显然，它多次遭到侵犯，第二次世界大战期间最为严重。但是，这仍然是基本的组织原则，它仍然是必要的……我的论点是，虽然（主权原则）仍然是必要的，但这还不够。在全球化时代，没有任何东西会长期局限在本地，因此无论是计算机黑客、恐怖分子、疾病爆发还是导致气候变化的事情，一切都在全球化的传送带上，可以影响所有人。我们需要一个世界，在这个世界里各国政府不仅有权利而且有义务不去做或者不允许做那些将对他国产生不利后果的事情。
问：你有具体外交政策建议向特朗普总统提吗？
答：中国是最重要的双边关系。欢迎他重新接受一个中国政策，因为这提供了与中国保持开放关系的可能。我认为他不应引发贸易战。我认为我们应该首先就朝鲜问题与中国进行敏感且认真的对话。这应该是美中关系的优先事项：压制朝鲜的核与导弹计划。对于俄罗斯，他需要通过加强北约几个邻国和乌克兰的力量来击退俄罗斯。但是你也要对与俄罗斯人坐下来交谈保持开放……我们应该与俄罗斯保持更加积极同时更加强硬的关系。
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