声波能促进老年人记忆力和深度睡眠
深度睡眠对巩固记忆至关重要。但从中年开始，深度睡眠大幅减少，科学家认为这是一定程度上导致老年人记忆力减退。
美国西北大学医院的一项新研究显示，与脑电波波长同步的温和声音刺激（也就是粉红噪音比如瀑布的冲刷声）显著增强了老年人的深度睡眠并提高了他们回忆单词的能力。
声音刺激显著增强了参与者的深度睡眠，提高了他们在记忆力测试中的得分。
研究报告资深作者、西北大学神经学教授、西北大学医院睡眠专家费丽斯•齐博士说：“这是一个帮助提高脑健康的新颖、简单且安全的非药物手段，是一个提高老年人记忆力、抑制与年龄相关的记忆力减退的潜在工具。”
研究结果发表在8日出版的瑞士《人类神经科学前沿》杂志上。
在研究中，13名年龄在60岁及以上的参与者接受了一晚上的声音刺激和一晚上的假刺激。假刺激过程与声音刺激过程完全相同，但参与者在睡眠中没有听到任何噪音。在假刺激和声音刺激的研究中，参与者都在睡前和第二天早上接受了记忆力测试。在经过假刺激后第二天早上的测试中，回忆能力一般提高了几个百分点。但在粉红噪音刺激后，回忆能力平均提高了两倍。
这些老年人是从西北大学认知神经学与阿尔茨海默症中心招募的。
慢波睡眠（即深度睡眠）的增强程度与记忆力的改善有关，这表明即使在老年时期，慢波睡眠对记忆力仍然重要。
齐说，虽然西北大学的研究人员没有研究重复夜间刺激的效果，但这或许是一个可以长期在家使用的干预办法。
此前研究结果显示，在深度睡眠时实施声音刺激能巩固年轻人的记忆，但没在老年人中得到这一结果。
这项新研究结果则针对老年人：增强深度睡眠在记忆力方面给他们带来的好处更多。
此外，这项新研究还利用一种新颖的声音系统来提高对老年人的刺激效果。这种新方法是实时读取参与者的脑电波，并在其深度睡眠期间将声音刺激锁在神经元传递瞬间。在声音刺激结束以后，老年人参与者的慢波睡眠增加了。(美国每日科学网站)
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