美国特工攻占中国网站失败 原因：不懂中文
核心提示：一些中国软件工程师在源代码中加入中文文本，帮助他们更好的记住并且和其他同事交流。这会对外国黑客造成难以预料的障碍。
港媒称，维基揭秘网3月7日披露的8761份新文件显示了中情局在全球从事网络间谍活动的空前规模，而其中一份文件表明执行中国任务的一名特工深受语言障碍的困扰。
据香港《南华早报》3月9日报道，“我不懂中文，”他2014年在一封内部邮件中写道。维基解密网披露的这些机密文档据说来自一个独立、安全性高的网络袭击研究室，由中情局在弗吉尼亚州兰利的网络情报中心运作。
维基解密网把真实人物的姓名用编码代替了。
这名特工试图在Windows操作系统下装一个测试程序时不断有中文的对话框在屏幕上跳出。由于不懂对话框的意思，这名特工从尝试把系统地区设置到英语国家到强迫程序安装设置使用英语，想尽了种种办法。
根据维基解密网对这名特工活动的记录，从2009年就在该研究室工作的这名特工人员似乎是有一定经验的。
一名懂中文的CIA特工最终为这位灰心丧气的只懂英语的同事翻译了对话框的内容。
位于北京的瑞星公司网络安全工程师兼市场总监唐威表示，这些维基解密文件中看似微不足道的小事也许包含着一些重要信息。“美国的网络战争机器一直在秘密工作，外人很难了解到运作中心内部发生了什么。这些文档揭起了冰山一角，”他说。
唐威认为，了解中情局网络部门如何运作及其特工人员的优势和劣势可以帮助其他各方进行更有效的防护或反击。
例如这一语言障碍就是在意料之外。这个问题很少有网络安全专家会想到，因为几乎所有的代码都是用通用的语言写成，任何程序员都能看懂。
但是一些中国软件工程师在源代码中加入中文文本，帮助他们更好的记住并且和其他同事交流。这会对外国黑客造成难以预料的障碍。
唐威还表示，维基解密网的文件也确认了人们的怀疑，即美国和其他美国政府特工机构招募了一些懂中文的黑客加入，并且加快了与中国有关的业务。
瑞星公司在中国有企业和政府部门的客户。根据这些泄露的文件，它是美国中情局网络行动多个打击对象之一。
这些文档表示，中情局研发了多个工具渗透入人们用的微软、谷歌、苹果和三星系统的手机、电脑甚至智能电视。许多信息已经泄漏，而且在全球黑市上流通，令人们更加担忧全球网络安全。（编译/胡溦）
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