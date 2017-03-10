美刊认为特朗普应在南海认可中国利益
核心提示：美刊认为，特朗普不需要彻底放弃奥巴马的“转向亚洲”政策，而是可以把它轻轻放在一边。然后，他可以着手重建以共同利益和对中国利益的认可为基础的中美关系。如果没能做到这一点，特朗普政府将和一意孤行的奥巴马一样，在死胡同里越走越远。
美国《一周》杂志3月5日刊发帕特里克·史密斯题为《特朗普需要一项南海战略，不能耽搁》的文章称，特朗普可以将奥巴马野心过大的“转向亚洲”政策束之高阁，转而支持一项承认中国在该地区新角色的更明智政策。
文章称，南海问题就像又长又低的太平洋海浪，向着特朗普的白宫翻滚。不论它何时袭来，这位总统都将需要一项他似乎尚未制定的战略。几乎同等重要的是，这届政府会由谁来带头制定并实施这一战略。南海战略可以由国防部长詹姆斯·马蒂斯主要负责，在权力和外交方面尚需学习的国务卿雷克斯·蒂勒森给他当副手。
南海是一片不深但一直十分复杂的水域，好几个国家在此有领土纠纷。文章称，不能忽视的一点是，这些纠纷都不涉及美国。华盛顿的抱怨是，中国作为地区大国令人瞩目的崛起威胁到了美国在西太平洋的支配地位，这一地位七十多年来一直未曾受到挑战。特朗普及其团队到目前为止在该地区保持他们所继承的政策不变。这相当于让飞机自动驾驶，这可不行。
前不久，五角大楼派“卡尔·文森”号航母战斗群进入了南海，有报道称它将进行又一次海军的“航行自由”巡航——此类部署意在维护国际法，但有违中国的海上主权声索。中国外交部称：“中方一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但反对有关国家打着‘航行和飞越自由’的旗号，威胁和损害沿海国的主权和安全。”
文章称，白宫应该正在了解有关中国和跨太平洋政策的一些令人难以接受的事实。
第一，五角大楼不会对中国作出过激的军事反应，像“卡尔·文森”号此次行动那样的任务只是虚张声势。雷克斯·蒂勒森此前的好战言论也是一样。退一步再看。美国不太可能会为海上的这些小块地方参加战争，这些小地方甚至并不在华盛顿声称是其主要关切的航道上。
第二，是时候别再假装亚洲其他国家欣赏华盛顿的对抗方针了。美国有大片区域临太平洋，这没问题。然而，从太平洋的亚洲一侧来看，美国人现在只做两件事：制造噪音和制造麻烦。
菲律宾刚刚与北京达成了协议，就有争议的领土问题达成妥协。越南也已经这样做了，马来西亚正在进行同样意图的谈判。泰国与中国没有争端，但曼谷正在用中国制造的战斗机和一艘新潜艇替换过时的美国军事装备；新铁路设备正从中国和日本运来。
文章称，特朗普需要效仿尼克松在中国的做法。从军资历广受认可的马蒂斯应该担当主角。他不需要彻底放弃奥巴马的“转向亚洲”政策，而是可以把它轻轻放在一边。然后，他可以着手重建以共同利益和对中国利益的认可为基础的中美关系。
文章称，如果没能做到这一点，特朗普政府将和一意孤行的奥巴马一样，在死胡同里越走越远。这不是好事，总统先生。（参考消息网）
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