解放军网络战役不断升级
伴随着中国人民解放军的军事改革和现代化努力，中国的网络能力也在不断演化。随着解放军投资于开发综合网络能力，未来东亚冲突的特点将越来越反映出网络与常规作战的战略互动。
例如，在与台湾潜在冲突中，解放军就可能将战略第一步放在拒止、扰乱、诱骗及摧毁台湾的C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察）系统上。接下来将部署解放军传统的空中力量，发动精确制导导弹袭击，动用海上力量投射平台，所有这一切都会在战争爆发的第一个小时内完成。
解放军的一个关键目标将是打击极为先进的、部署在新竹乐山山顶的美国产超高频预警雷达系统。据报道，于2013年2月启用的这一雷达系统可以侦察到5000公里以外的飞行物体，为来自中国大陆的任何导弹袭击提供6分钟的准备时间。该雷达系统实际上可以跟踪解放军空军飞越海峡的每一次起飞。
乐山雷达还能够对位于福建的信号情报站进行电子干扰。另外，乐山雷达还可能与美国空军航天司令部的国防支援计划相连，该机构为美国卫星预警系统管理侦察卫星。据报道，该系统能够提供朝鲜导弹发射的全面情报。
解放军战略支援部队的战略概念是集成网络电子战，或网电一体战。在中国的战略思维中，网电一体战争、电子战、空中控制、动能打击的整体协同使用，用以在敌人的C4ISR系统中制造“盲点”。
这些概念也反映在解放军最近有关“网络集群作战”的文献中。网络集群作战是有关未来在地面、空中、海洋、太空和网络上同时进行的“多向机动攻击”战略。
虽然制定作战细节仍是机密，但像国防大学这样的机构发表的论文表明，将同时动用多重军队元素，包括小型多功能作战部队、电子战和空间对抗部队、网络部队，以及远程精确作战能力等。
中国网络战争的基本元素是控制以太空为基地的情报资产，作为实现“信息优势”的一个途径。解放军的作者还特别认为，太空优势是联合作战和确保战场主动权的基础。反过来，他们认为破坏敌方太空体系是网络战的基础，是获胜的前提。
在和平时期，解放军战略支援部队的网络部队很可能参与了全面的网络侦察活动。虽然中国否认了这些活动，但这些活动旨在识别网络的弱点，理解外国领导人的思维方式，发现军事联络的模式，以及获取储存在全球网络中有价值的技术情报。
随着战争进去网络和情报领域，重心也将发生转移。随着对网络空间的日益依赖，国家的作用将变得更为重要。
网络战争将与技术的进步同步演化，也就是说，对下一代机器人、人工智能、遥控系统等的引进将继续改变未来战争的性质。不过，最终，网络和情报领域（不论是民用还是军用）都会同时既为武器又为攻击目标，这对中国、俄罗斯和美国的武装部队来说都是一样的。（香港亚洲时报在线，作者 新加坡南洋理工大学国防和战略研究所助理教授米海尔·拉什卡）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost