中情局“最佳女间谍”名单曝光
在许多年前的国际妇女节那天，中央情报局制作了一份名单，列出了九名对美国情报工作作出杰出贡献的女间谍。
这份11页的文件名为《女性在情报工作中的作用》，日前被新闻机构发现并披露出来。与如今的职业间谍不同，这些女性从事不同的行业，她们将来自其他消息源的秘密信息交给美国情报机构。
佩斯特·赖特
赖特是18世纪的一名雕塑家，她经常在位于伦敦的工作室招待英国国王和王后，并把他们的闲聊内容告诉美国政府。
莉迪亚·达拉赫
1777年，在美国独立战争期间，达拉赫跨越英国前线，就“怀特马什战役”中的一次攻击向当时的将军乔治·华盛顿发出警告
哈丽雅特·塔布曼
塔布曼一名逃跑的奴隶，她帮忙将其他奴隶从美国南方带到北方，并在美国内战期间为联邦军当间谍。
克莱尔·菲利普斯
在第二次世界大战期间，菲利普斯在菲律宾的马尼拉海滨开了一家夜总会，从去那里放松的日本海军军官那里搜集情报。
康斯坦斯·巴宾顿·史密斯
作为皇家空军勤务队员的巴宾顿1943年通过观察照片情报确认了后来袭击伦敦的V-1型火箭，并发现他们正在德国一处小岛进行试射。
弗吉尼亚·霍尔
以《纽约时报》驻法国里昂特约记者的身份作为掩护，雷尔被美国政府雇为间谍，并曾在二战开始时秘密协助法国抵抗运动。
萝丝·奥尼尔·格里诺
格里诺是一名丧偶的交集名流和南部邦联的支持者，美国内战期间，她在华盛顿与国会议员和将军会面，以获取情报。她最终遭到监禁，但她仍然“在牢房内指挥一个至少50名间谍组成的网络。”
时任中情局副局长的约翰·麦克马洪在给出这份名单时还称赞了中情局两名当代的高级女性成员，但解密文件并未给出她们的真实姓名。他当时还没忘了提醒说，虽然女性可以担任大学校长、国会议员、医生、律师，甚至间谍，但她们的主要职责还是“母亲和主妇。”那毕竟是20世纪80年代。（美国石英财经网）
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