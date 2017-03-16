特斯拉宣布为生产平价新车型筹资11.5亿美元
旧金山3月15日电，美国电动汽车公司特斯拉15日说，它将通过增发新股和公司债券的方式筹集11.5亿美元，用于新款平价电动轿车Model 3的生产。
根据特斯拉的计划，它将发行价值2.5亿美元的普通股和价值7.5亿美元的可转换债券。此外，证券承销商可以在30天内额外购买每一种产品总额的15%。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克本人将认购2500万美元普通股。
特斯拉表示，此次总计11.5亿美元的筹资旨在增强公司资产负债表，进一步减少因投放Model 3业务规模快速扩大出现的相关风险。
特斯拉去年4月发布面向大众市场的平价车型Model 3，迄今收到超过37万份订单。Model 3起售价3.5万美元，相当于特斯拉目前主打的豪华车型Model S的一半。推出Model 3将有助于该品牌电动汽车进入主流市场。特斯拉计划今年7月开始生产该款车，预计年底发货。
特斯拉最近在给股东的信中说，特斯拉已经开始对设在加利福尼亚州北部城市弗里蒙特的工厂进行扩建，希望能提高生产能力。特斯拉2016年生产约8.4万辆电动汽车，计划2018年增产到50万辆。(新华社)
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