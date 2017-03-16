财经观察：美联储再次加息释放什么信号
美国联邦储备委员会15日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.75%至1%的水平。这是美联储自金融危机以来第三次加息，符合市场普遍预期。
美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，今年2月以来的经济指标显示美国就业市场继续走强，家庭消费继续温和上涨，企业固定投资有所企稳，整体经济活动保持温和扩张步伐。
今年2月，美国失业率降至4.7%;过去3个月，美国月均新增就业岗位20.9万个，高于去年月均18万的增速。经济学家普遍认为，随着美国经济接近充分就业，月均新增就业岗位只需达到7.5万至15万个就可以维持较低失业率。
此外，近几个季度以来美国通胀水平逐步回升，接近美联储2%的长期目标。美联储青睐的通胀指标——个人消费价格指数1月同比上涨1.9%。
美联储主席耶伦当天在新闻发布会上表示，加息决定反映了美国经济继续朝着充分就业和2%的通胀目标稳步前进。她说，如果等待太久才加息，将有可能导致美联储此后不得不加快加息节奏，从而可能引发金融市场波动，威胁经济增长。
美联储当天公布的季度经济预测显示，到今年年底联邦基金利率中值将上升至1.4%。这意味着在本次加息之后，今年还可能有两次加息。
耶伦说，过去两年，由于全球经济增长疲软，美国国内经济前景面临风险，美联储根据经济状况每年仅加息一次。但这并不意味着每年加息一次将成为美联储渐进加息应遵循的节奏。她说，与美联储之前的加息周期相比，今年加息3次的预期仍属于缓慢､渐进的节奏。
根据美联储发布的联邦基金利率预测中值，美联储官员预计今明两年将各加息3次，与美联储去年12月公布的预测一致。
彼得森国际经济研究所高级研究员约瑟夫·加尼翁表示，美联储官员的预测与去年没有变化，表明美联储并不急于加快加息步伐。他说，美联储目前仍对特朗普政府承诺的扩张性财政政策持观望态度。在特朗普政府和国会敲定财政刺激政策之后，美联储才可能会调整加息节奏。
耶伦在新闻发布会上表示，由于财政政策的细节仍存在不确定性，目前尚难判断其对经济产生的影响。她强调，美联储将根据经济发展形势来及时调整货币政策。
加尼翁预计，美国很有可能推出更具扩张性的财政政策，这可能会推动经济增长加速，通胀上升，从而导致美联储加快加息步伐。
国际货币基金组织近日警告称，随着美国逐步收紧货币政策，美元将进一步走强，这有可能引发全球金融条件大幅收紧，导致新兴经济体和低收入国家资本外流加剧。
不过，国际金融业协会全球宏观研究首席经济学家乌尔里克·比耶认为，鉴于美国经济不存在过热风险，美联储与欧洲央行､日本央行的货币政策不会持续分化，美元升值大部分已被市场消化，未来美元进一步升值空间有限，这将减少美联储加息对新兴经济体资本外流､货币贬值等方面的压力。
中国人民银行行长周小川近日表示，随着中国经济稳定健康发展，供给侧结构性改革取得成绩，国际上对中国经济的信心将会增强，今年人民币汇率应该比较稳定。(新华社记者江宇娟 高攀)
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