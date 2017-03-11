木糖醇食品不宜多吃
木糖醇口香糖、木糖醇饼干……木糖醇食品现在卖得很火，这跟商家宣传木糖醇的“代糖”身份有很大关系——热量低，吃了不会发胖；糖尿病患者也可以放心食用。不过专家指出，木糖醇虽然热量低，并不意味着可以放心吃，否则会引起腹泻等症状。
据北京协和医院肠外肠内营养科副教授陈伟介绍，跟普通蔗糖（白糖）比起来，木糖醇的甜度更高，约是蔗糖的1.2倍。这意味着，在达到同样甜度的情况下，所需的木糖醇的用量比蔗糖少。加上木糖醇本身就是一种低热量的物质，其带来的能量当然也比蔗糖要小。
中华医学会糖尿病学分会副主任委员、上海长海医院内分泌科主任邹大进教授表示，适量的木糖醇代谢是不需要胰岛素参与的，不会引起血糖值升高，所以，对于不能食用精制糖类的糖尿病患者，算是一个不错的调味品。
不过这并不意味着就可以大胆放开地摄入。陈伟指出，不管怎么说木糖醇也是有热量的，1克木糖醇会产生2.4千卡的热量，只比1克白砂糖产生的热量少40%，如果长期过量摄取依然会引起肥胖。邹大进则表示，虽然木糖醇的代谢不需要胰岛素参与，但如果过量摄入，增加热量的同时也会加重胰岛负担，反而可能引起血糖升高。
不仅如此，过量服用还会导致腹泻，这是因为木糖醇在肠道内的吸收率很低，大部分会积聚在肠壁上，当木糖醇超过30克时，就会造成腹泻。
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