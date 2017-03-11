散瞳验光会危害孩子眼睛吗
康博士：18岁以下人群中视力低下，考虑屈光不正者（如近视、远视、散光等）建议做散瞳验光。家长认为散瞳验光对孩子的眼睛有危害，其实是错误的。散瞳验光又叫客观验光，是在验光前用散瞳药物把瞳孔散大，使睫状肌完全麻痹，瞳孔对光反应消失，然后进行视网膜检影或电脑验光。青少年眼睛的调节力较强，验光时如果不散大瞳孔，睫状肌的调节作用可使晶状体变凸，屈光力增强，不能把调节性近视即所谓假性近视成分除去，而影响结果的准确性。所以对于青少年近视患者，散瞳验光是很有必要的。
散瞳本身不会对孩子造成不良影响。但散瞳后可有暂时性怕光及视近物模糊现象（看远没有影响，仍然可以正常生活），恢复正常的时间视不同的散瞳药而不一。托品卡胺一般4～6小时恢复正常，后马托品需3天，阿托品散瞳后历时2～3周左右即可自行恢复，对眼睛没有害处。散瞳后要避免强光刺激，室外阳光下要戴帽子或墨镜避光；还要避免近距离用眼，避免看电视、电脑、手机；极个别儿童散瞳后如有颜面潮红、口渴、发热、头痛、恶心呕吐、幻视、兴奋等症状，应立即停药或咨询眼科医生。
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