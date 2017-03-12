不满水费涨价 新加坡爆发抗议集会
新加坡讯，新加坡星期六有100多人聚集在“演说者角落”，针对政府计划调涨水费发起罕见的抗议行动。路透社说，水费问题挑起了某些人对经济成长迟缓和失业逐步增加的不满情绪。
“演说者角落”是新加坡唯一可以举行户外示威集会的地点。
新加坡政府上月公布，将分两个步骤来调涨水费，涨幅为30%，但将以退税来协助低收入户支付水费。
这是新加坡近20年来首次调涨水费，有些居民表示，政府拟议中的退税金额不足以支应水费涨幅。
现年28岁、必须抚养3名子女的送货员阿法德（Afad）说：“他们增加我们的退税额但将水费调涨，情况还是一样，一个大家庭必须用很多水。”
他透露自己每月收入不足2000新元（约1415美元），现在又快有另1个孩子了。
水资源缺乏的新加坡，60%的水供来自邻国马来西亚，但有关水供协定将于2061年到期。
新加坡还利用先进的膜技术和紫外消毒回收废水，并大量投资海水淡化，以减少对进口的依赖。
新加坡财政部长王瑞杰说，水费调涨的原因在于净水技术的成本较高，同时进口水和本地水库“严重依赖天气条件”。
但抗议民众认为，涨价“没有道理”，因为新加坡的生活水平已经过高。
根据经济学人信息社（Economist Intelligence Unit），新加坡已连续3年被评为全世界生活费用最高的城市。
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