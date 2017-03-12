新加坡“讲华语运动”教人错误华语遭炮轰
新加坡讯，新加坡“讲华语运动”发布官方视频，教人苹果的量词应该用“粒”，即“一粒苹果”，遭到炮轰。
更令人震惊的是，这个发布在"讲华语运动"官方Facebook的视频，是由新加坡国立大学华语戏剧所制作的。
视频里，一名女子教导一名男子正确使用苹果、纸张和衣服的量词。
一名男子说，“一个苹果”，女子纠正说：“拜托，苹果是用‘粒’，一粒苹果……这连小学生都会。”
这名女子还说：“球是圆的，圆的东西都用粒。”
视频发出后，遭到炮轰。
新传媒电台城市频道在其官方网页上说：“圆溜溜的东西，量词都用‘粒’？而且小学生都知道？那么是一粒太阳咯？根据字典，‘粒’用于成颗粒状的东西。一粒西瓜、一粒篮球是受方言影响，华语是不这么用‘粒’这个量词的。视频上载于讲华语运动网站，叫人情何以堪！”
今天，新加坡发行量最大的报纸《星期天时报》也刊登了有关新闻，新闻引述“讲华语运动”方面说，新加坡国立大学戏剧将推出另一个视频，
报道引述一名中文讲师说，国大中文戏剧的学生，意愿是好的，但却教导了错误的事。
据了解，新加坡国立大学有中文系，该系不但有中文本科生，还有中文硕士甚至博士生。
《星期天时报》引述一名拒绝透露姓名的中文老师说，新加坡的学生都是教学生“一粒苹果”和‘一粒球’的。
“讲华语运动”是新加坡推广华语理事会主办的，理事会由公共部门与私营机构的代表组成，并由国家文物局提供秘书处行政支援。
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