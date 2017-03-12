中国：继续鼓励对外投资 中资企业海外聘用150万人
综合讯，中国重量级部委在北京两会期间表示，中国将继续鼓励中国企业投资海外，但对于盲目和非理性投资行为将进行监管。
中国商务部部长钟山11日在十二届全国人大五次会议记者会上表示，中国对外投资总体上是好的，但对于少数企业的盲目、非理性投资行为，要依法加强监管。
有舆论认为中国对外投资可能“降温”，钟山对此予以否认。他说，中国一直鼓励有实力的企业走出去，而且中国的对外投资总体上是好的。根据初步估算，2016年，境外企业实现销售额总计达到1.5万亿美元，向所在国缴税400亿美元，聘用外方员工达150万人。
钟山说，企业在“走出去”中也出现了一些新情况和新问题，少数企业存在盲目的、非理性的投资行为。“这些盲目的、非理性的对外投资行为，我们不仅不鼓励，还是要依法加强监管。”
“行稳方能致远。”钟山表示，将通过各方努力，引导对外投资健康规范发展，让企业走得更稳、更远、更好。
此外，中国人民银行行长周小川10日说，中国吸引外资和对外投资总体上是健康的，有个别不健康的或者有疑问的，有些政策可进行适当调整。总体来说，资本流出流入是比较健康的。
周小川在十二届全国人大五次会议记者会上回答提问时表示，中国对外投资总体来说还是一个比较新兴的事物，其中也不乏有一部分是过热的情绪，投资具有盲目性，有一部分实际上跟中国对外投资的产业政策要求不符合。因此，进行一定程度的政策指导，是有必要的，也是有成效的。
“支持鼓励企业‘走出去’，特别是对于能够更好地进行国际合作，有助于发展我国的出口，有助于提高产品质量，有助于研发，有助于互利共赢的，还是要继续鼓励。”周小川说。
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