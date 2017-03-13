男子洗澡搓破一颗痣 三年未治竟成癌
三年前，刘先生洗澡时不小心搓破了一颗痣；三年后，这颗痣差点要了他的命！
在病房里，医生正在认真地给刘先生做检查，从他敞开的衣领处可以看到，在他胸口靠近锁骨的地方，有一个拇指盖大小的黑褐色肿块，上面还有斑驳的疤痕印记。而这里以前是一颗黑痣。
刘先生表示，三年前这颗黑痣只有小黄豆粒那么大，去澡堂里洗澡的时候搓破了，但他也没当回事。但伤口一直没有好透，每次洗澡都会扯破流血：每次都是，我没觉得有其他的现象，也不怕，感觉都无所谓，不疼不痒的，老觉得没有事儿。
然而等到今年，单位组织的一次体检，刘先生的黑痣竟被检查出是恶性“基底细胞癌”。不过，好在癌细胞还没有扩散，切除手术也进行的比较顺利，留院观察七天后基本上就能出院了。
据了解，基底细胞癌是皮肤癌最常见的类型之一，也是一种低度恶性肿瘤。在早期时可能表现为一颗痣、一片斑，而且色素均匀、边界清晰，很容易被忽视。
烧伤整形科医师文强表示：
如果有自觉症状，包括痒、疼，短期内迅速变大，包括又破溃了，这个痣周边又长出了一个新痣了，这种情况下要及时来医院了。
六种痣大意不得
对于非先天性出现的黑痣，中医也认为是有病理因素导致的，中医认为黑痣多由风邪搏于血气变化而生。一个人的气血旺盛，一般不会突然长痣，如果有了新出现的痣一般是体质虚损的人被风邪扰乱气血导致的。这六种痣千万大意不得，应及时到医院皮肤科就诊。
● 随时间后会隆起或褪色；
● 痣的周边会褪色；
● 40岁之后出现的新痣；
● 痣越变越大或出现发痒的情形；
● 痣变得不均匀、外观变得不规则；
● 痣出血或渗出液体。
此外，专家提醒，预防黑痣癌变要减少摩擦损伤痣体。如果长在掌跖、腰围、腋窝、腹股沟、肩部等易摩擦部位的色素痣要密切观察，特别是一些边缘不规则、颜色不均匀、直径≥1.5c厘米的损害更应该注意。一旦发现迅速扩展或部分高起或破溃、出血时应及时到医院治疗。
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