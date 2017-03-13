新加坡组屋涂鸦是艺术或破坏？
新加坡12日专电，艺术创作？破坏公物？将政府组屋楼梯镀金装究竟是否属于违法行为，新加坡网络最近吵翻天，甚至在国会殿堂引争论，其中一方说法，盼当局不要抑制这种艺术创意。
新加坡的政府组屋政策，毫无疑问的实践新加坡人民住者有其屋的理想，新加坡大部分人多居住在政府组屋。任何赴星旅游或商务考察人士，只要深入市区，不难发现道路两旁栉比鳞次的政府组屋。
新加坡的政府组屋规划整齐划一，外观永保如新，主管 单位不容许擅自更动组屋外墙设计，遑论在楼梯间涂鸦 等破坏公物行为。 中央社记者黄自强新加坡摄 106年3月12日
整齐干净的政府组屋，屡屡成为邻近周边国家官员取经对象，新加坡的政府组屋规划完整、整齐划一、外观永保如新，主管单位不容许住户擅自更动组屋外墙设计，遑论蓄意涂鸦等破坏公物行为，守法重纪是最普遍的原则。
1名25岁的艺术学院女学生最近的艺术创作，引发轩然大波。这名住在政府组屋的女学生有意表达空间创造艺术概念，将组屋第20层楼梯换上一层金装，让灰暗无生气的建筑物透过金色元素，散发出耀眼光芒。
女学生声称这只是艺术作品，当大家已习惯某种标准的生活方式，突有闪耀的金色物品出现眼前，自然引发关注。这并非破坏公共空间，而是要美化空间和周遭环境。
当这件花费新币20元（约新台币450元）、耗时5小时，将金箔纸贴在楼梯的创作，被网友上传社群媒体，究竟是艺术或涂鸦，网友议论纷纷。
支持属于艺术创作的人固然不在少数，赞赏发想创意，甚至认为「挺酷的」。另一方面，也有卫道人士基于楼梯安全及守法重纪角度，看待这桩罕见在楼梯创作的「艺术作品」，显然不认同金色楼梯具有增添色彩、点亮组屋区的想法。
组屋所在地的惹兰勿剎市镇理事会的人员也前往了解情况，确保金色楼梯是否让居民滑倒，造成危险。
值得注意的是，这件看似轻松的艺术创作话题，竟成为庄严的新加坡国会论战议题。新加坡有官委议员提出为住家外楼梯镀金是一件很棒的艺术作品，也是在公共空间展示自发艺术的行为，这种艺术的行为活化了周遭环境，同时凸显新加坡的艺术政策要能相对调整，希望当局不要遏制这种艺术创意。
不过，新加坡文化、小区及青年部长傅海燕响应强调，艺术家要先获得业主或相关单位同意，才能进行诸如此类创作，这才是基本礼貌。另外，市镇理事会声称「金色楼梯」是未获许可的作品。
其实，大多数在新加坡有实际生活或工作经验的外籍人士，均熟悉新加坡日常生活中依循的标准就是法律，这也是维系新加坡能够整齐划一的重要元素。这件「金色楼梯」艺术创作，或许可能位处于灰色地带，让网友掀起讨论热潮，甚至跃升为国会殿堂交锋的议题，充分凸显守法重纪的普遍原则，正是新加坡的现在进行式。（中央社记者黄自强）
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