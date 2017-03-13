新加坡政府指责路透社发布假新闻
新加坡警方周日（3月12日）与路透社就一则公众抗议水价上涨的新闻发生争论。新加坡方面称路透发布了关于著名的"演说者角"的"虚假及误导性"信息。
位于新加坡芳林公园（Hong Lim Park）的演说者角（Speakers' Corner）允许市民公开发表观点，被视为该国唯一合法抗议场所。
路透社在周六的报道中称，有超过100人聚集在演说者角，抗议政府将水价提高30%的政策。
抗议活动的组织者吉尔伯特（Gilbert Goh）通过脸书和路透记者互动时表示，有一些民众由于害怕而不敢参加抗议活动。但他没有说明有多少人对他这样说过。
新加坡警方在声明中称，路透发布的消息"明显试图煽起市民对演说者角的恐惧心理，同时让他们对警方产生不信任"。
这份声明说，"更加客观的报道方式应当是，展示演说者角已经成为新加坡人自由地、负责任地参与公共演说和游行的场所。"
路透社的报道中还提到，2014年，6名民众在抗议一项税收政策后被以损害公共利益的罪名遭到起诉。（英广中文网）
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