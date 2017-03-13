美媒称美难逃债务漩涡：美联储鼓励增加债务导致信贷泡沫
美媒称，美联储负责银行业监管的核心人物丹尼尔·塔鲁洛将于4月5日辞去美联储理事一职，而他的任期本应到2022年结束。也许塔鲁洛是及时抽身——赶在特朗普总统实施保护主义政策，进一步搅乱塔鲁洛及其他美联储理事已经扭曲了的信贷市场之前。
美国《华尔街日报》网站3月10日刊文称，塔鲁洛在美联储任职的8年间，美联储鼓励大规模增加政府、企业和消费者的债务。信贷泡沫不时出现，带来严重后果。
大多数评论员都将新的债务泡沫归咎于，2008年金融危机以来，美联储接近于零的利率目标形成了宽松的信贷环境。
利率在低位徘徊的原因还包括，中国和日本等有巨额美元收入的国家对美元资产需求强劲。
但美联储也起到了推波助澜的作用。三轮“量化宽松政策”使市场对美国国债和房利美与房地美公司发行债券的需求进一步增加了3.5万亿美元。宽松的信贷和少得可怜的储蓄收益充斥美国经济。
通过购买债券，美联储持有的债券膨胀到目前的4.4万亿美元。根据法律，在美联储扣除自身支出后，这些债券的利息收益要上交财政部。因为信贷几乎是免息的，过去7年间，美国政府的国家债务几乎翻了一番。联邦年度赤字在5000亿至1万亿美元之间徘徊。
在最近由《格兰特利率观察》杂志举办的会议上，霍伊辛顿投资管理公司经济学家莱西·亨特估计，现在美国各种债务的总和超过69万亿美元。这是2000年美联储统计的30万亿美元债务总额的两倍多。如果亨特的数据准确，那么现在美国的债务总额占国内生产总值的比例已从2000年的294%升至370%。
但有迹象表明，其他国家对美国债券的需求疲软。现在，外国央行持有的美元资产总额已从2013年底的3万亿美元降至约2.8万亿美元。
在美国国内，未偿消费贷款在2008年金融危机后大幅减少，但2013年开始回升。美联储最新调查报告显示，抵押贷款需求减少，且汽车和信用卡贷款的“质量”更不稳定。这说明，许多消费者已透支了贷款能力。报告还显示，银行正在收紧信用卡和汽车贷款的放款标准。
上世纪30年代，著名经济学家欧文·费希尔提出，当贷款者和借款者收缩活动，一个信贷周期就结束了，现在的情况或许正是如此。
对此，美联储几乎无能为力，只能让情况变得更糟。更多的直接购买债券的行为——第四轮量化宽松——将使债务规模上升得更快。相反，出售美联储的债券会导致债券供大于求，可能导致利率上升。
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