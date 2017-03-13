美媒：全球银行业热盼中国科技公司IPO
美媒称，一年来遭遇首次公开募股（IPO）增长缓慢的全球银行寄希望于中国。
美国《华尔街日报》网站3月10日报道，总估值数千亿美元的中国科技创业公司，预计将在今后几年内利用股市融资。这些公司包括从电子商务巨头阿里巴巴旗下的支付与银行业子公司蚂蚁金融服务集团到新闻汇总公司“今日头条”等公司。
如果很多公司选择在纽约或香港等海外市场上市，这对全球的银行而言就可能意味着一个盛大的发薪日。
金融数据提供商迪罗基公司说，美国市场因即时消息应用“阅后即焚”的母公司斯纳普公司近期的IPO而感到鼓舞，尽管此前的2016年令人失望，这一年全球范围的股市挂牌数下跌12%，融资额下降30%。
纳斯达克亚太区主席罗伯特·麦柯奕说：“来自中国大陆的公司有大量和有深度的积累，且源源不断，因而我们肯定有望打入这些市场。”
美国市场正在跟踪大约60家中国公司，其中一半以上为科技公司。美国市场认为，它们将于今后两年内在美上市。据估计，其总价值为2000亿美元。
正大幅增加在香港技术员工的一家华尔街银行私下估计，今后几年可能会上市的中国科技公司的总估值为4000亿美元左右。该银行称，假如其估值在上市前增加四分之一，而公开发行的股票占15%左右，所产生的IPO就会总共达到750亿美元。
在全球IPO领域，亚洲，尤其是中国，是日益重要的力量。亚洲市场去年占全球挂牌总数的68%和总融资额的56%。迪罗基公司说，来自中国的公司已在助力其他市场，去年有60家中国公司在海外上市。
迪罗基公司说，全球的银行已经受益，它们去年从亚洲公司收取的IPO费用达22亿美元，占全球IPO总费用的55%，其中来自中国公司的达15亿美元。
香港瑞士信贷集团资深技术银行家阿兰·拉姆表示，有希望实现IPO的中国公司是否会上市还不清楚。对许多公司而言，私募基金仍是丰富的，大多数中国私营科技创业公司“都希望成为上市公司，但问题是什么时候”。
还有就是在哪里上市。尽管西方银行在竞争中国以外地方的上市企业方面比中国人有优势，但这些公司可能会决定在本国上市，因为那里的估值一般比较高——在这种情况下，其IPO很可能将由本国银行和经纪公司承担。
但中国的交易所已累积了多年的上市申请书。科技公司通常选择在纳斯达克等市场上市，因为那里的投资者比较熟悉其商业模式，对市盈率也不那么挑剔。在美国市场，包括中国公司在内的科技股最近价格暴涨，因而提升了人们对这些IPO候选者可能带来利润的预期。
据熟悉这件事的人士说，收获最大的将是蚂蚁金服，其IPO可能融资高达250亿美元，差不多与阿里巴巴的IPO相当，尽管此事不大可能发生在今年。蚂蚁金服的一位女发言人说，该公司没有关于IPO的预定计划或偏好地点。(参考消息网)
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