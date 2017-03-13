印度电商孤注一掷烧钱 与亚马逊和阿里巴巴掰手腕
英媒称，在离开亚马逊并着手打造有望成为印度最大电商的企业10年后，萨钦·班萨尔11日申请印度政府的保护，以对抗前东家的挑战。
据英国《金融时报》网站3月11日报道，去年12月，这位弗利普卡特公司的联合创始人在班加罗尔的一次会议上说：“我们需要做的就是中国所做的，并且告诉世界：我们需要你们的资金，但我们不需要你们的企业。”
鉴于印度政府一心要弱化其营商环境对外资企业不够友好的名声，班萨尔的建议似乎并未吸引更多关注。但它凸显了本土企业与亚马逊在印度电商市场的激烈竞争。亚马逊在未能对中国产生巨大影响后，将印度作为其在亚洲的主要目标。
自2013年在印度开展业务以来，亚马逊的市场份额迅速上升，而印度本土的电商领军企业弗利普卡特公司和“快购”网站的市场份额出现萎缩。随着竞争的白热化，这三家企业每月都要“烧掉”数千万美元。
这种竞争也反映出增长潜力：据美国电子商务市场研究公司预测，到2020年，印度电商市场销售额将从2015年的100亿美元升至470亿美元。
现在，班萨尔还面临另一个挑战：中国科技巨头阿里巴巴集团在印度的影响力日益扩大。阿里巴巴近日将向印度著名初创企业PayTM公司注资1.77亿美元，后者最为人所知的是其数字支付平台。目前，阿里巴巴及其子公司蚂蚁金服已向PayTM公司注资超过6.8亿美元，两者持有的PayTM电子商务股份合计将超过50%。
分析人士认为，以销售量来计算，最近刚从母公司剥离出来的PayTM电子商务，落后于弗利普卡特和亚马逊。
据知情人士说，在对电商业务的投资之外，阿里巴巴和蚂蚁金服本周还从PayTM的现有股东手中额外收购了2.5亿美元的股票。
但在印度电商行业对外国投资者吸引力下降的情况下，源源不断涌入PayTM电子商务的资源进一步加剧了行业竞争。
此前有一个时期，印度电商行业吸引了大量外国投资，日本软银公司和泰格全球管理公司分别成为“快购”网站和弗利普卡特公司的主要投资者。有数据显示，2015年前9个月，未上市的印度科技企业共融资67亿美元，而此后9个月间的融资总额不及这一数字的一半。
“快购”网站的联合创始人罗希特去年曾表示，融资增速放缓有利于电商行业的健康发展，追求可持续商业计划的企业“总能获得资金”。
但今年2月，“快购”网站裁员600人，罗希特选择无限期放弃薪酬。自去年2月以65亿美元估值获得融资后，该公司的市场份额不断萎缩。
对这些企业融资活动的关注反映出，它们在市场营销、物流和人力成本上的投资非常“烧钱”。在截至2016年3月的财年中，弗利普卡特、“快购”网站和亚马逊(印度)总共净亏损938亿卢比(约合14亿美元)。
去年，亚马逊在印度全面推出Prime快递业务并有限推出两小时内快递食品杂货业务。因为该公司相信，印度消费者除了看重低价，还越来越看重便利性和服务质量。亚马逊去年还承诺将对其在印度的业务投资30亿美元，此前还承诺投资20亿美元。
亚马逊(印度)首席执行官阿米特·阿加瓦尔说，事实将证明，在漫长且昂贵的战争中，这些巨额资金将对亚马逊(印度)起到至关重要的作用。
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