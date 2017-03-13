中国在南海发动“旅游攻势”
澳大利亚金融评论报网站3月10日报道，中国正在加强推进到南海诸岛的旅游业服务，在“长乐公主号”开辟前往西沙旅游航线之后，还将开辟到达南海诸岛的航空旅游路线。而中国的旅游行程卖点之一就是通过“升国旗仪式”进行爱国主义体验。
中国游客在西沙全富岛举行升旗仪式并合影中国游客在西沙全富岛举行升旗仪式并合影
乍看之下，“长乐公主”号游轮的行进路线只不过是一条新增的海岛旅游路线。四天行程围绕“尚未开发的岛屿”进行，包含潜水，瑜伽，沙滩排球等项目。
行程中最为引人注目的是第二天早上的升国旗仪式。澳大利亚金融评论报认为，向中国游客提供这种亲身体验爱国主义的机会本身就是从“长乐公主号”行程的卖点之一。
越南对西沙群岛也曾经声称过拥有主权。南海问题属于中美如今紧张关系的一部分。美国军舰进行“自由航行”行动。中国修建了码头、跑道和飞机库。据美国亚洲海事倡议透明度网站报道，中国已经在永兴岛上部署了红旗-9防空导弹系统。中国轰炸机巡逻南海岛礁中国轰炸机巡逻南海岛礁
“长乐公主”号的目标地点并非永兴岛，其停靠的是全富岛，银屿岛、鸭公岛等。在美国亚洲海事倡议透明度网站看来，这些岛屿“比沙洲大不了多少”。
三沙市委书记肖杰本周表示，目前的工作重点是增加旅游产品，“我们准备向游客开放更多岛屿，修建更多设施。”
海南海峡航运股份有限公司从2013年起开始经营西沙旅游项目。该公司在深圳上市，得到了海南省政府的支持。“长乐公主”号是专为西沙旅游打造的游轮，公司为此投资了2.3亿元人民币。“长乐公主”号于3月2日进行了首趟旅程，11日进行了第二次。
西沙之旅每月准备多次，一个六人间床位需要6480元人民币，豪华套房则需要33100元。
杰表示已经有两万多名游客游览了西沙。
一名游客去年11月在携程网留言说，“看到国旗升起的时候，我万分激动。我爱我的祖国，爱每一株小草，每一棵大树，每一粒细沙。”
海南海峡航运股份有限公司一位负责人介绍说，来自中国中部和西部的游客往往出于“爱国目的”，“他们会自发携带国旗”。
当被问及公司是否因为领土争议担心航行安全时，他对记者说，“我不认为越南或者美国胆敢袭击游轮。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost