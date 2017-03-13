美韩对朝秘密作战计划浮出水面
美国《国家利益》双月刊网站3月11日刊发迈克尔·佩克的文章《“5015作战计划”——摧毁朝鲜的秘密计划》称，朝鲜领导人有很多方法对邻国开战，比如派遣突击队，使用网络武器，或威胁使用大规模杀伤性武器。但朝鲜领导人也可能遭到美国和韩国特种部队的生命威胁。智能炸弹或许会拔除朝鲜的战地指挥所与核设施。至少，这似乎是美国进行下一次朝鲜战争的计划。随着朝鲜从事新一波弹道导弹测试，以及美国和韩国军队演练如何摧毁朝鲜核设施，该计划正变得越来越重要。
“5015作战计划”究竟包含什么内容，这是机密。日本和韩国媒体报道过一些零星消息。但已经报道过的一些细节显示，2015年，有关方面已经采取了一种新的方式，以解决如何打击朝鲜及其巨大的常规与非常规武库的问题。
报道称，多年来，一直有人预计，第二次朝鲜战争将类似于第一次朝鲜战争。它将会是一次大规模的常规战争，美国和韩国军队将首先阻止敌人，然后反攻进入朝鲜。
但据报道，5015作战计划会采取更符合21世纪的方式，它将包括局部战争、特种部队和精确打击武器。据日本《朝日新闻》2015年的报道，该计划类似于游击战，其中包括特种部队刺杀和对关键设施的定向打击。其目标是加强较早时候的一些战争计划，把战争伤亡降到最低。
最重要的是，5015作战计划设想了对朝鲜采取先发制人打击的可能性。
全球安全网站说：“据说，这项新计划旨在适应安全环境中的各种变化，它比以前的5027作战计划更强调作出快速有力的军事反应，它结合了先发制人打击的概念。”
报道称，随着朝鲜在本地区采取更频繁的挑衅行动，事态升级的可能性在增加。5015作战计划说明了以美韩联军应对这些威胁的方法，以及在事态升级的情况下应对朝鲜导弹与核武器威胁的方法。
目前，从美韩“秃鹫2017”联合军演也能看到这方面的情况。在这项军演中，30多万人将进行为期两个月的实兵和计算机模拟训练。《华盛顿邮报》援引韩联社的消息说，美韩联军还将演练它们新的“4D”作战计划，该计划拟定了美韩先发制人军事行动的细节，这些行动的目的是探查、干扰、摧毁和防御朝鲜核武器与导弹系统。
问题在于要如何看待5015作战计划。
美国退役陆军特种部队上校戴维·马克斯韦尔说，不要按照字面意思去看5015作战计划。他对记者说：“我建议，不要过分解读这个计划。”
虽然这个新计划据称注重局部战争而不是全面战争，但先发制人打击可能从一场小冲突升级为大规模战争。难以理解的是，万一战争开始，韩国不会有军事作战控制权，那么韩国军队将如何发挥主导作用。
如果这意味着（如一些专家所宣称的）韩国军队将主要从事地面战争，而美军提供海上和空中支持，那么韩国有些人会要求对该计划进行重新考虑。然后就可能出现政治问题，对那些实际上将受到朝鲜袭击冲击的国家来说尤其如此。2015年韩国议员就表示愤怒，因为当时韩国政府不肯告诉他们5015作战计划的细节。
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