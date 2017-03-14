马英九涉教唆泄密罪 遭检察机关公诉
台北地检署侦办马英九涉嫌泄密等案件14日上午侦结并召开记者会，最终认定马英九涉“教唆泄密”，依《通保法》的泄密罪、《个资法》等罪将他起诉。
此泄密案始于2013年特侦组侦办柯建铭涉关说司法案件，意外听到前立法院长王金平向时任法务部长曾勇夫及高检署检察长陈守煌针对柯建铭案件进行关说，而当时担任检察总长的黄世铭在8月31日便向马英九报告此事，马英九之后更要求黄世铭向时任行政院长江宜桦与前总统府副秘书长罗智强报告此事。
当时兼任国民党主席的马英九还进一步召开记者会谴责王金平涉入关说案件，之后，国民党召开考纪会开除王金平的党籍，并认定王金平不符合不分区立委资格，应卸下立法院长职务，即外界所称的“马王政争”。
不过，针对黄世铭向马英九报告监听事件，高等法院也于去年2月判刑定案，黄世铭被依公务人员泄密罪判刑1年3个月确定；民事监听柯建铭的部分，黄世铭也败诉，需赔偿柯建铭62万元。
柯建铭不满遭黄世铭监听并向马英九泄密一事，向台北地方法院自诉提告，北院原以查无实证为由驳回，不过柯建铭提出抗告，但因当时马英九尚未卸任，高院认为，一审未审酌马英九有刑事豁免权，将此案发回北院更审。
台北地方法院日前也多次传唤柯建铭与马英九出庭应讯，最后认定马英九于2013年9月4日当天，要求黄世铭向江宜桦泄密部分，依《通保法》的泄密罪、《个资法》等罪将他起诉。
然而，北检此次侦办泄密案主要范围在于，马英九被控于2013年9月4日当天，要求黄世铭向江宜桦报告的“教唆泄密”部分起诉，至于马英九拿着黄世铭侦查中的机密，对江宜桦等人做第二次报告及马在国民党中常会上指控柯建铭关说的诽谤罪，这两个部分仍在台北地院审理中，预计3月28日宣判。
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