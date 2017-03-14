为何沙特和中国都在讨好马尔代夫
核心提示：沙特和中国对马尔代夫的兴趣日渐浓厚的背景是，两国间军事合作加强。
香港《南华早报》网站3月12日发表詹姆斯·M·多尔西的文章《为何沙特和中国都在讨好马尔代夫》称，利雅得将本国在马尔代夫的软实力作为一种手段，让中国相信其“一带一路”倡议中的关键环节是沙特，而不是地区对手伊朗。
在沙特国王萨勒曼长达一个月的亚洲之行中，马尔代夫是其中一站，这让以高端旅游业和应对气候变化的生死存亡之战而闻名的这一小小群岛成为地区影响力争夺战中的重要一环。
文章称，利雅得和北京争相讨好这个位于战略要地、南北长820公里的印度洋群岛国家。分析人士认为，两国旨在获得建立军事基地的特许权。
文章称，中国将这一群岛国家视为本国“珍珠链”中的一个节点。“珍珠链”是将“中央王国”与中东连接起来的重要贸易和石油通道上的一系列港口。而对沙特而言，这些环礁还有一个优势：距其地区对手伊朗的海岸较近。
中国和沙特在马尔代夫修建军事基地的可能性与两国各自在吉布提发展军事基地的努力相辅相成。吉布提是一个东非国家，扼守红海出海口，位于一条重要的能源出口通道上。
文章称，沙特和中国对马尔代夫的兴趣日渐浓厚的背景是，两国间军事合作加强。
中国国防部长常万全去年8月对访华的沙特副王储、国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼说：“中方愿与沙方一道，推动两军关系不断迈上新台阶。”两个月后，两国反恐力量举行了首次反恐联合训练。
文章称，利雅得将本国在马尔代夫的软实力作为一种手段，让中国相信其“一带一路”倡议中的关键环节是沙特，而不是地区对手伊朗。“一带一路”倡议旨在通过中国提供资金修建的基础设施将欧亚大陆与“中央王国”连接起来。
2014年北京宣布，将投资修建一座大桥，将马累与国际机场所在的胡尔胡勒岛连接起来。
文章称，中国还打算在法富以南的拉穆环礁新建一个港口。这一港口将是中国“珍珠链”上的一颗“珍珠”。其他“珍珠”包括吉布提港、巴基斯坦瓜德尔港、斯里兰卡汉班托特港，以及在阿曼的代格姆港附近投资开发的一座工业城。
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香港《南华早报》网站3月12日发表詹姆斯·M·多尔西的文章《为何沙特和中国都在讨好马尔代夫》称，利雅得将本国在马尔代夫的软实力作为一种手段，让中国相信其“一带一路”倡议中的关键环节是沙特，而不是地区对手伊朗。
在沙特国王萨勒曼长达一个月的亚洲之行中，马尔代夫是其中一站，这让以高端旅游业和应对气候变化的生死存亡之战而闻名的这一小小群岛成为地区影响力争夺战中的重要一环。
文章称，利雅得和北京争相讨好这个位于战略要地、南北长820公里的印度洋群岛国家。分析人士认为，两国旨在获得建立军事基地的特许权。
文章称，中国将这一群岛国家视为本国“珍珠链”中的一个节点。“珍珠链”是将“中央王国”与中东连接起来的重要贸易和石油通道上的一系列港口。而对沙特而言，这些环礁还有一个优势：距其地区对手伊朗的海岸较近。
中国和沙特在马尔代夫修建军事基地的可能性与两国各自在吉布提发展军事基地的努力相辅相成。吉布提是一个东非国家，扼守红海出海口，位于一条重要的能源出口通道上。
文章称，沙特和中国对马尔代夫的兴趣日渐浓厚的背景是，两国间军事合作加强。
中国国防部长常万全去年8月对访华的沙特副王储、国防大臣穆罕默德·本·萨勒曼说：“中方愿与沙方一道，推动两军关系不断迈上新台阶。”两个月后，两国反恐力量举行了首次反恐联合训练。
文章称，利雅得将本国在马尔代夫的软实力作为一种手段，让中国相信其“一带一路”倡议中的关键环节是沙特，而不是地区对手伊朗。“一带一路”倡议旨在通过中国提供资金修建的基础设施将欧亚大陆与“中央王国”连接起来。
2014年北京宣布，将投资修建一座大桥，将马累与国际机场所在的胡尔胡勒岛连接起来。
文章称，中国还打算在法富以南的拉穆环礁新建一个港口。这一港口将是中国“珍珠链”上的一颗“珍珠”。其他“珍珠”包括吉布提港、巴基斯坦瓜德尔港、斯里兰卡汉班托特港，以及在阿曼的代格姆港附近投资开发的一座工业城。
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