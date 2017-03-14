墨西哥在中国寻找新美国
短短15年内，墨西哥从最后一个同意中国加入世界贸易组织的国家，变成了因美国贸易政策变化而到北京寻求紧急出路的国家。
惮于美国政府转向单边主义，墨西哥最近频频向中国示好。涅托政府的关键人物——外交部长路易斯·比德加赖最近表示：“我们的目标之一就是在对华贸易中获得更大平衡。”然而，事实远比想象更复杂。多位专家在接受媒体采访时表示，目前墨西哥对美国和加拿大的出口占总出口额的80%，要想转变墨西哥的出口模式，让中国变成该国最大出口目的国绝非一朝一夕可以完成的任务。北京只是一个长远之计。
墨西哥国立自治大学中国-墨西哥研究中心协调员恩里克·杜塞尔对墨西哥政府的观念转变持有怀疑态度。他说：“并不存在奇迹。”他并不反对出口多样化，但墨西哥似乎只把眼光看向了中国。虽然中国从2003 年开始就是墨西哥的第二大贸易伙伴，但是两国之间的贸易关系依然非常不平衡。墨西哥与中国之间巨大的贸易逆差非但不会改善，很可能在短期内继续加剧，因为 墨西哥已经错过了将本国产品打入中国市场的黄金时机。
例如，2016年墨西哥对华出口额甚至少于2011年。杜塞尔认为，其主要原因是墨西哥在体制层面尚未做好与中国发展中长期关系的准备。墨西哥的企业和公共部门缺乏准备，甚至连中国消费者的需求等基本问题都不了解。决策者根本就不了解对华 出口的情况。此外，还存在一个关键问题：中国每个省份的情况都不尽相同，墨西哥必须对中国市场进行细分。
文章称，实际上，在北美自由贸易协 定生效前，墨西哥的经济就将重点放在了美国。虽然这是由地理因素决定的，但在看重美国市场的同时，墨西哥丧失了很多千载难求的大好良机。墨西哥前驻华大 使、经济学家豪尔赫·爱德华多·纳瓦雷特表示，墨西哥给予美国优先地位的同时忽略了很多其他选项，例如中国，而这是一个巨大错误。他并不认为中国能够完全 取代美国，虽然可以逐步接近中国，但是签署协议是需要时间的。因此虽然中国代表着机遇，但是并不是解决墨西哥问题的万灵药。
除了墨西哥不能 像美国总统特朗普发“推文”一样迅速与中国签署协定，两国关系近年来也并不融洽。专家认为，两国之间一向缺乏对话与交流，在美国市场中的竞争关系加剧了这 一态势。与主要出口原材料的巴西、智利和委内瑞拉不同，墨西哥和中国对美出口的都是具有附加值的加工产品，因此成了竞争对手。这就导致墨西哥与中国的关系 变得更加复杂。
文章称，然而，特朗普对墨西哥的不友好态度让后者的态度也发生了巨大转变：从只看美国转变为看向欧洲等其他国家和地区，尤其 是中国。专家认为，对北京而言，墨西哥因其地理位置而成为一个具有地缘战略重要地位的国家。长期来看，美国和墨西哥之间的关系将回到初始状态，因此中国希 望抓住美国在墨西哥放弃的投资机会。但是中国不可能对墨西哥进行大规模投资，因为特朗普惯于摇摆不定，任何国家在接近墨西哥时都必须谨小慎微。
另一方面，虽然中国展现出愿意与墨西哥在贸易和投资方面加强合作的态度，但是双边关系依然不冷不热。前任总统卡尔德隆在很大程度上忽视了对华关系，但捏托总统非常看重与中国之间的关系，例如，向中国开放能源和基础设施等领域的投资渠道。但墨西哥取消了中国高铁项目投标。并下令中资坎坎昆龙城项目停工，给两国拉近关系的努力拖了后腿。
清华-卡内基全球政策中心的研究员马特费尔肯指出，近年来很多中国企业都无法完全信任墨西哥政府。这些企业普遍认为，墨西哥政府取消某些项目并非出于经济利益的考量。费尔肯认为，虽然中墨关系潜力巨大，但是巩固双边关系需要一个长期过程，至少短期内无法实现。中国与墨西哥之间存在千丝万缕的联系，中国不太可能完全取代美国。 （西班牙《国家报》，作者 哈维尔·丰特德格洛里亚）
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