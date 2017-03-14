狗是人类最忠诚的伙伴？英媒：狗也会为了食物欺骗人类
核心提示：一项发表在《动物认知》季刊上的最新研究发现，宠物狗为了得到自己想要的东西，会故意欺骗人类。
英媒称，猫可能有爱耍小聪明的名声，但根据科学研究，真得小心不要被狗欺骗了。
据英国《每日电讯报》网站3月12日报道称，一项发表在《动物认知》季刊上的最新研究发现，宠物狗为了得到自己想要的东西，会故意欺骗人类。
苏黎世大学的研究人员对27只狗进行了研究，他们给每只狗分配了两名人类伙伴：一个伙伴是“合作”型的，愿意给狗们喂好吃的，另一个伙伴是“竞争”型的，故意不让它们吃好吃的。
研究人员说：“在测试中，狗可以选择带领其中一位伙伴前往三个可能放有食物的地点中的一个：一个地点放着它们喜欢的食物，一个地点放着它们不喜欢的食物，一个地点是空的。”
“在把一位伙伴带到其中一个地点之后，它们总是有可能把那位合作的主人带到其中一个放有食物的地点。因此，把竞争型伙伴骗到没有食物的地方，对它们来说是有好处的，因为这样一来，他们还会有一次得到喜欢的食物的机会。”
“在测试的第一天，它们把合作型伙伴带到放着自己喜欢的食物的盒子前的次数，比预计的要大得多，也比把另一位伙伴带到这些盒子前的次数更多。”
“第二天，他们把竞争型伙伴带到喜欢的食物那儿去的次数比预期的更少了，更多的是把他们带到空盒子那儿去。”
“研究结果说明，狗能辨别出合作型伙伴和竞争型伙伴，它们可以灵活调整自己的行为，并且会有目的地欺骗。”
主持这项研究的玛丽安娜·黑贝莱因对《新科学家》周刊说，这些动物“表现出极大的行为灵活性。它们不会只服从某一严格的规则，而是会思考自己还有哪些选择。”
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